高雄婦「家門口堆垃圾山」！環保局告發32次　清潔隊兒勸也沒用

▲夏姓鄰居指控林婦愛堆積垃圾，柔性勸導都沒用。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺、吳世龍、吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區一名林姓婦人平日從事撿拾資源回收維生，但她習慣在家門口堆積大量回收物，不知情的鄰居在前年買下隔壁棟房子後，才發現林姓婦人疑似有囤積症，平日都不敢開窗就怕臭味飄進屋內，甚至還加裝直立式隔板阻隔兩家空間，鄰居曾多次向林婦柔性勸導仍未獲改善，就連擔任清潔隊員的林婦兒子也拿母親沒辦法，最後鄰居才向環保局檢舉。環保局表示，自2019年9月至今共對林姓婦人告發32次，裁罰金額12萬6000元，但都未繳清，已移送強制執行。

▲夏姓鄰居說已買房2年，整修間才發現林婦有囤積垃圾情況，直到去年底才搬進來。（圖／記者吳世龍攝）

▲記者上午到林婦家查看，情況確實有改善。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居夏小姐表示，買這棟房子已經2年半，但一直沒有搬過來，就是因為隔壁髒的關係，剛開始買的時候沒有發現隔壁髒，但房子已經買了，也花了財力、心力去整理，不過鄰居一直都沒有改善，但房子不能一直放著，直到2020年10月才搬過來，「剛開始搬過來有溝通，但講久了，他們也不太理我們，後來才向環保局聯絡，發現林婦的兒子就在環保局內工作」。

夏小姐說，其實林婦兒子對於媽媽囤積垃圾的行為也感到很困擾，也不想要媽媽繼續做這些事，不過勸都勸不動，林婦還覺得那些是她的寶貝、財產，甚至還要兒子「出去」。夏小姐強調，林婦當然可以做資源回收，可是應該要整理乾淨，不要影響大家的生活品質，尤其住在隔壁真的是深受其擾，「一開始溝通都說會處理，但都沒有動，還越堆越高，堆得比電表還高，將近1樓層」。

▲夏姓鄰居指控林婦愛堆積垃圾，柔性勸導都沒用。（圖／記者吳世龍翻攝）

夏小姐表示，剛開始來看房時，發現這邊蚊子非常多，家中小朋友又多味覺敏感，才走到路口就吐了！走到房子這段路，臉上就出現好幾個蚊子叮的腫包。「我們是第一次買房子，覺得鄰居真的很重要！」記者發現，一般只會做在屋簷的遮陽板，在夏小姐和林婦的兩棟房子之間竟也有隔層；夏小姐表示，剛開始鄰居有來關心這樣蓋太高，但其實她們也並不想多花這筆錢，「這個也要好幾萬耶！」

▲高雄市環保局環保稽查科長陳偉德。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市環保局環保稽查科長陳偉德指出，環保局自2019年9月至今共對林姓婦人告發32次、裁處28件，裁處金額從1200元、2400元、3600元、4800元甚至6000元不等，目前共裁罰12萬6000元，且都還沒繳清，已移送行政執行署強制執行，目前有10件已移送。

陳偉德表示，2015年時任鳳山區長發現林姓婦人為清寒家庭，林婦的兒子透過轉介到清潔隊臨時隊員，希望能改善家庭環境，期間，隊員曾多次規勸林母，不要堆置物品造成鄰居困擾，不過林姓婦人疑似患有囤積症，因此並沒有聽從兒子的勸告，反倒隊員還會遭受父母責怪，環保局基於主管機關立場，該稽查處分都會執行，另外也曾協助林姓婦人轉介至醫療機構做評估診斷，但效果似乎不理想。

陳偉德說，環保局多次到場告發，不過林姓婦人都沒有出現抗拒行為，大多很配合。最近一次到場稽查是2月23日，有5名隊員到場協助，當天戶外物品堆置量並不多，約1小時內清除完畢，清除量大約是6立方的垃圾車。

▲▼環保局2月23日到林婦家稽查，清出垃圾約6立方垃圾車可載運。（圖／高雄市環保局提供）