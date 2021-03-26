AZ疫苗不良事件累積14例！　65.4%接種者回報「注射部位疼痛」

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎AZ疫苗22日開打，中央流行疫情指揮中心今（26）日也持續公布統計施打數量，昨有1862人次接種，目前累計7053人次。而在不良事件方面，新增5件不良事件通報，如發燒、肌肉疼痛、接種部位紅腫等，都屬於非嚴重事件。目前累計14件不良反應通報，只有1件為嚴重不良事件。

亞東醫院40多歲護理師24日上午施打後5分鐘發生心悸、皮疹的急性過敏反應，但血壓一直維持在170毫米汞柱，為我國首例新冠疫苗嚴重不良反應事件。

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▲亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星。

亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星今日出席指揮中心記者會，說明事件處理流程。他提到，護理師是照著流程報到打針，自覺打完針後一直有熱的感覺，從注射點到休息區，一直覺得有熱的感覺，身上也冒出疹子，自覺有過敏反應，又走回注射區，由於一開始就在注射區旁規劃加護病房，當下馬上也移送過去。

廖俊星補充，在收治後，主治醫師立刻幫其施打類固醇與抗組織胺，但否認有施打強心針，觀察一夜也恢復正常。院方事後也檢討，之後若遇類似情況，應該不會送到加護病房，而是急診就可以處理。除非是過敏性休克，才需要送到加護病房。

▲AZ疫苗最新接種統計資料。（圖／截自疾管署）

指揮中心發言人莊人祥也補充V-Watch回報數據，目前累積3590人加入，主要通報都是施打部位疼痛或自覺體溫偏高，首日注射部位疼痛有65.4%，非常嚴重的只有1.2%，未來3周內也會針對V-Watch做詳細分析，但目前症狀都很輕微，且不到一天就解除症狀。

廖俊星也笑道，原本出現不良事件後，會擔心施打率可能下降，但每天幾乎都維持60、70名同仁施打，大部分都不會疼痛，但也有人在6-8小時後出現畏寒症狀，也稍微有發燒，比率約20%，但大多一天就改善了。

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