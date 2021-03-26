護理師打AZ疫苗「急性過敏」送加護　亞東醫院：應該送急診就可以

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎AZ疫苗22日開打，目前累計8件不良事件通報，其中1件為其他類嚴重不良事件。亞東醫院感染管制中心主任廖俊星今（26）出席指揮中心記者會，說明不良反應處置情形，表示當時是採最高規格處理，如果再有類似事件，應該不需要送到加護病房，只需送急診即可。

亞東醫院40多歲護理師24日上午施打後5分鐘發生心悸、皮疹的急性過敏反應，但血壓一直維持在170毫米汞柱，並無休克，當時在30分鐘的觀察期間，現場同仁即給予類固醇與抗組織胺處理，並依院內同仁接種疫苗緊急事件處理流程，高規格收治至5C（加護病房）觀察。這位同仁於觀察一天後，在今日上午（25日）出院。

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▲AZ疫苗最新接種統計資料。（圖／截自疾管署）

亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星表示，護理師是照著流程報到打針，自覺打完針後一直有熱的感覺，從注射點到休息區，身上也冒出疹子，自覺有過敏反應，又走回注射區，由於一開始就在注射區旁規劃加護病房，當下馬上也移送過去。

廖俊星提到，在收治後，主治醫師立刻幫其施打類固醇與抗組織胺，但否認有施打強心針，觀察一夜也恢復正常。院方事後也檢討，之後若遇類似情況，應該不會送到加護病房，而是急診就可以處理。除非是過敏性休克，才需要送到加護病房。

而由於出現不良反應，廖俊星表示，該護理師將不施打第二劑AZ疫苗，因為有過敏史，之後無論是施打國產或其他疫苗，在施打前都會用最高標準規格對待。最後，廖俊星補充，目前亞東醫院累積200多人接種，有10~20人輕微發燒，也有少數人請假，但不影響排班，請休假者考績也不受影響。

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