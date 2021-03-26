最久確診補教師接觸者增至30人！17人已接受採檢　初步結果出爐

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨公布境外移入個案有一名去年底自美返國的補教老師，入境122天才確診，成為國內最久確診個案。指揮中心發言人莊人祥今（26）日公布最新匡列情況，相關接觸者增為30人，目前初步採檢17人，有7人血清、核酸都是陰性，其餘檢驗中。

指揮中心表示，該案為一名20多歲本國籍男性，去年11月中旬因為工作前往美國，同月下旬返台後完成檢疫，至今無症狀，因為準備出國，本月23日自費採檢驗出新冠陽性確診，評估在美感染機會高；另由於調查該案從事補教業，指揮中心擴大匡列學生與工作人員。

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莊人祥表示，目前匡列接觸者增至30人，其中1名同住者列居家隔離，另有19名非同住親友、10名工作人員，都自主健康管理。採檢部分，有17人已經採檢，當中7人核酸、血清都是陰性，另10人檢驗中；還有3人等待採檢，10人評估暫無需採檢。

不過該案入境122天才確診，有感染科專家分析，即便目前檢驗數值病毒量低，但無法釐清是何時病毒量下降，顯示在台期間的某段時間可能具有傳染力，建議相關疫調要往前推1個月的密切接觸者，瞭解有無病毒暴露、向外傳播的情形。莊人祥表示，會盡量調查，該案和學生接觸時間長，學生也都會去採檢。