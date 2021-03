「6個月至11歲兒童疫苗」要來了！輝瑞試驗開跑　結果料年底前出爐

▲輝瑞藥廠將在6個月至11歲大的孩子們身上進行兒童版的新冠疫苗試驗。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國製藥廠輝瑞(Pfizer)25日透露,該公司將在6個月大至11歲的孩子們身上,進行兒童版新冠疫苗的測試,以研究疫苗對兒童的效力、耐受性與安全性,並預計將在今年下半年獲得試驗數據。

綜合《太陽報》等外媒報導,輝瑞新冠疫苗已獲美國授權,用於16歲及以上的人群,而該公司此前也已開始在12至15歲兒童中,進行疫苗相關試驗。輝瑞發言人卡斯提洛(Sharon Castillo)表示,該公司接下來將對6個月至11歲的兒童進行疫苗試驗;第一批臨床試驗志願者已在24日於杜克大學接種第一劑疫苗,她們是一對9歲的雙胞胎女孩。

We, together with @BioNTech_Group, are proud to announce the start of a global study to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of our #COVID19 vaccine in healthy children. Learn More: https://t.co/Q5AJd89Ihy pic.twitter.com/7k8ElojUQv