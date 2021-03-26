機師陷執勤、隔離循環！3歲兒「隔窗討抱抱」　她崩潰：幫幫我

▲機師的3歲兒子只能隔窗討抱抱。（圖／機師工會）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，航空業因工作性質特殊，經常性陷入工作與檢疫的循環中，近9成的機師無法享有正常的日常生活，甚至有機長返台後無法與3歲兒子相聚，兒子只能隔窗「討抱抱」。機師工會舉例，機師執飛3次長程航班，等於足足一個月都沒有休息時間，只能不斷的飛航與隔離。

機師工會表示，有56％機師出現較過往嚴重的失眠問題；71.5％感受到較過往更大的精神壓力；89％認為無法享有正常的日常生活。此外，有81.9％的機師在「體能維持上」出現問題，71.3％的機師在就醫上遭遇到困難。

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機師工會理事長李信燕指出，一名女機師返台後要檢疫，導致3歲兒子只能在窗外看著媽媽，隔窗「討抱抱」，還拿著一朵想花想要送給媽媽，組員向工會求助「求求你幫幫我，我不知道該怎麼辦」。她也指出，有的機組員為了隔離，無法見家人最後一面，這種執勤、檢疫無限輪迴的情形已長達一年，對機組員的身心健康影響甚巨。

▲機組員執勤現況。（圖／機師工會）

機師工會舉例，飛航3次長程航班，行程表包括2/19-2/22 台北-洛杉磯-台北；2/23 在台檢疫；2/24-2/28 台北-紐約-台北；3/1-3/3 在台檢疫；3/4-3/7 台北-舊金山-台北；3/8-3/14 在台檢疫，等於整整一個月沒有辦法離開工作崗位與社區活動。

▲機組員陷入執勤、隔離的循環中，難以過正常生活。（圖／記者李毓康攝）

而機師執勤飛航與外站期間，防疫現況的流程則包括到航空公司報到、搭乘專屬接駁車、每天量體溫兩次、線上登記、機場全程戴口罩與手套、飛機上全程戴口罩與手套、飛行至外站停留外站過夜、離開機艙至旅館、搭乘接駁車至旅館、進入旅館後至執勤前均不得外出、執勤前搭乘接駁車離開旅館。結束飛行任務的期間完全沒有自己的「放風」時間。

台北醫學大學附設醫院職業醫學科主任醫師林劭華也補充說明，研究顯示，飛航組員心理壓力狀態比其他受試者高許多，並呼籲，相關單位應擬定政策，降低機組員心理壓力，畢竟機組員壓力與飛航安全息息相關。

民航局則表示，維護飛航安全為民航局首要之任務及目標。在兼顧國內防疫安全需求下，本局除督促航空公司落實機組員防疫管理，也將持續要求航空公司妥為規劃派遣作業，加強機組員身心關懷及諮商機制，避免發生個別組員身心負荷過重影響飛安或健康之情況。對於從業人員所反應相關問題，民航局也將繼續與指揮中心討論，尋求更完善的防疫機制。

衛福部也回應指出，對於機師檢疫因時間過長出現憂鬱症，甚至外出被歧視等狀況，衛福部長陳時中今（26）日出席社工司活動回應，有看到相關反應，所以先前居家檢疫加到7天後，很快就降到5天，「之後很快又會往下降」。他也坦言，所有國際航班機組人員都會遇到相同困難，只是台灣算是抓的比較緊的。