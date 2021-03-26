LIVE／補教師返台122天才確診！指揮中心急追接觸者1400說明

記者李佳蓉／綜合報導

昨（25）日新增3例境外移入，其中一名20多歲本國籍男性入境122天才確診，至今無症狀，也成為國內最久確診個案，指揮中心正擴大匡列接觸者，由於該案從事補教業，初步匡列10名接觸者，也正擴大匡列學生與工作人員中。而今日中央流行疫情指揮中心下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥針對此事，也將於會中說明。

指揮中心指出，案1012為本國籍20多歲男性，去（2020）年11月19日因工作前往美國，11月22日經由韓國轉機返臺，入境後至防疫旅館檢疫，返臺至今並無症狀。個案近期因計劃再次出國，今年3月23日至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診（Ct值36）。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



因個案次日再驗核酸結果為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性，推測感染時間已久，研判於美國期間遭感染的機會較高。已初步掌握個案接觸者10人，1人為同住者，列居家隔離，9人為非同住親友，列自主健康管理；10名接觸者中，7人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸及血清抗體檢驗皆為陰性、其餘檢驗中，3人待採檢。

指揮中心統計，AZ疫苗開打天共有5169人接種。至於通報不良事件的部份，累積有9件，當中有1起護理師接種後心悸出疹，暫列為其它嚴重不良事件。

指揮中心統計，至昨天為止國內累積1,012例確診，分別為896例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、971人解除隔離、31人住院隔離中。