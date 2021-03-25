台灣人在廣西　可免費預約接種新冠疫苗

▲廣西桂林先前為首批32名台灣人接種大陸製新冠疫苗。（圖／翻攝中新網）

記者陳政錄／北京報導

隨大陸越來越多省市推動全民預約接種新冠疫苗，據廣西壯族自治區官方25日公告，台灣人也包括在廣西全區個人新冠疫苗免費接種預約的範圍內。廣西台辦官方公眾號—桂台之聲稱，有「台灣同胞」因此寫下「新冠疫苗接種日記」。

廣西廣西壯族自治區疫情防控指揮部公告，從3月25日起，廣西向全區開放新冠病毒疫苗免費接種預約服務，啟動大規模人群接種工作，逐步實現「應種盡種」。

▲ 中國國藥集團期下中國生物研發的新冠滅活疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

在此之前，廣西曾在桂林搶先開跑，為首批台灣人免費接種新冠疫苗；按照流程，一般民眾在廣西符合18—59周歲，以及60周歲及以上身體條件較好的老年人等條件，就可在官方微信公眾號或掃描官方QR Code預約，填寫個人資料的選項裡，所持證件可選擇台灣居民來往大陸通行證，亦可選擇中國大陸以外國籍。

另一方面，江蘇省南京市台辦和南京市台商協會24日公告，開通「在寧台胞接種新冠疫苗諮詢熱線電話」，即日起協助符合接種條件的台灣民眾，完成預約和接種。

目前，中國大陸有5款疫苗（3款滅活疫苗、1款腺病毒載體疫苗、1款重組蛋白疫苗）獲批了附條件上市或者是獲准了緊急使用。其中，新冠病毒滅活疫苗要打2針，兩針間隔14天到28天。

截至3月20日24時，全大陸累計報告接種7495.6萬劑次，在先前全面安排「重點人群」施打新冠疫苗時，已有不少在大陸從事醫療、物流等高風險行業的台灣民眾接種。此外，北京市由於全國兩會在三月上旬早開，從春節期間起，就以各社區居委會為單位，安排一般民眾施打新冠疫苗，後也陸續把在北京的台灣民眾包含在內，更曾於2月28日，在海淀區組織「台胞專場」，安排接種新冠疫苗。

另一方面，上海市政府新聞辦公室23日晚間宣布，將根據「知情、自願、自費、風險自擔」原則，把在上海外籍人士中的適齡人群，納入疫苗接種人群範圍。也就是說，3月29日起，自願接種的在滬外籍人士，可透過「健康雲」APP線上預約登記。已參加大陸社會保障醫療保險的外籍人士免費接種，未參保的外籍人士需自費，費用為每劑人民幣100元。

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