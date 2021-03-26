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好市多大順店新決策「停機車要驗卡」！會員讚爆：上班族都來佔位

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多大順店機車入場要檢查會員卡。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）深受民眾喜愛，即使是平日也常一位難求，但因為好市多停車場並未多加管制，似乎就有佔位情形發生。今（26）日女網友就發現，現在要進到大順店的機車停車場，入口處會有工作人員驗卡，確定是會員才放行。很多會員不禁拍手叫好，「一群北爛停大順去辦公、去上班的」，直呼新決策下得很好。

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，文中表示「大順店 機車 入口要驗卡」，只見好市多大順店在機車停車場的入口處擺放了一個「請出示好市多會員卡」的標示，一旁還有工作人員攔車檢查。

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看到貼文後，許多會員紛紛大讚好市多這個做法很好，「很好啊！一堆北爛停大順去辦公、去上班的，那邊早被一群貪便宜的垃圾搞爛了」、「最好改收費啦，憑發票折抵停車費」、「管制是對的」、「很多旁邊都逛街的都放機車進去停啊～本來就要管制」、「被隔壁的停到怕了」、「管制+1，我住大順店附近，但機車位現在一位難求，昨天我跑到中華店買。」

不過也有人認為，這樣可能還是無法有效遏止佔位情況，，「附近上班族一整年辦張卡進去停都比外面計費機車位划算」、「一年機車停車費1350，CP質還可以」、「隔壁的員工應該也有好市多卡吧」、「也是要感應吧……如果過期沒繳會費的卡，拿給他看也能進去等於沒用」、「驗卡沒用啦，消費抵車費才有用。」

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