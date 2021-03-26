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社會 社會焦點 保障人權

騎士等紅綠燈...甩手扭頭從景美跳到公館　網驚：舞棍阿伯4ni？

記者黃宥寧／綜合報導

日前網路分享一名身穿黑色短裙的女子搭乘捷運時，竟趁空檔在車廂內「健身」讓網友稱是時間管理大師。無獨有偶平常熱愛分享生活的網紅流氓藥師劉信和，26日PO出一段有趣短片，一名機車騎士阿伯，在等停紅綠燈時竟站起來甩手擺頭一路從景美跳到公館，網友紛紛留下「舞棍阿伯」、「起跑前熱身等等你連他車尾燈都看不到。」

▲▼舞棍阿伯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲《流氓藥師 劉信和》粉專分享一段機車騎士阿伯利用等紅燈舒展筋骨跳舞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

日前網友分享一段影片，一名身穿黑色短裙的女子搭乘捷運時，竟然趁著空檔在車廂內運動，忘情地撐在地板上，接著臀部上下搖晃，離奇的舉動讓乘客們都看傻。

▼機車騎士阿伯超有律動感，縱使沒有勁歌卻有節奏跳出屬於自己的熱舞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 阿伯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在路面上也有時間管理大師出現！流氓藥師劉信和分享一段超逗趣影片，內容寫著「阿北你是中樂透還是中什麼？」影片裡頭戴藍色安全帽身穿藍色外套阿伯，舞蹈細胞瞬間打開來。阿伯趁著等紅綠燈時緩緩將身子挺起來，開始SHOW一段超有律動的舞蹈，先是轉頭再前後扭動下半身也讓底下網友笑翻。

網友紛紛留言表示「一點都不浪費時間」、「阿北是時間管理大師」也有人笑稱「根本舞棍阿伯」。劉信和接受《ETtoday新聞雲》訪問表示他今天早上行經羅斯福路正要騎車去上班，沒想到在他眼前竟上演一段舞蹈秀，阿伯直接只要沿路遇到等紅燈就會站起來跳，從景美一路跳到公館。

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