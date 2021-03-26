車位少傳怨聲…Google評價卻4.3！義享時尚喊冤：絕沒刪負評

▲義享天地「義享時尚廣場」3月20日開幕試營運。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄義享時尚廣場自20日試營運以來，因交通問題導致怨聲不斷，近日有民眾向媒體投訴，指稱在Google Maps地標上評論義享時尚廣場車位不足等語，當時看是2.8顆星，未料隔日再看卻晉升4.3顆星，且其他消費者的負評也減少，懷疑是百貨刪評論。對此，義享天地也大力喊冤，直言百貨從未刪除任何評論，對於消費者意見都是虛心接受。

▲▼義享時尚廣場主打多家獨家品牌，開幕當日不少消費者來嘗鮮。（圖／記者許宥孺攝）

義享天地A館「義享時尚廣場」加上朕豪大酒店，樓地板面積達7.7萬坪，20日試營運共有308家品牌，全館開櫃率達80%，主打114家人氣餐飲食品進駐，其中52家是高雄獨家或是百貨獨家品牌。由於不少餐飲店家都是高雄從未置點，或是南部獨有品牌，因此吸引消費者都想搶在試營運初期嘗鮮。

義享時尚廣場汽車車位共設置1649個，機車車位則有1242個，汽車入口在新順路，出口在龍德新路，機車出入口則統一在新順路，採一進一出方式。但自開幕以來，有消費者抱怨車位少、人潮多，甚至汽車卡在停車場出不去等怨聲；近日還有民眾向媒體投訴，指稱在Google地標寫下負面評論，表示車位嚴重不足、施工品質差等語，當時整體評價為2.8顆星，隔了一夜卻晉升4.3顆星，讓民眾質疑是百貨故意刪負面評論。

▲▼義享時尚B館仍在蓋，但Google地標已是2.9顆星。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，義享時尚廣場也喊冤，行銷部資深經理高宜伶說：「我們並如果真的在意這些負面評論，那為什麼不一開始就刪？何須等到一周後才來做這些事，對於所有評論，我們都是虛心接受，剛試營運確實有很多狀況，民眾的抱怨我們也從未否認，一直都是往持續改善方向努力。」

高宜伶表示，民眾本就可以自由評論，這也是商場一直以來的態度，所以沒有必要去刪評論，也不會時時刻刻觀察評價幾顆星，「我們如果真的在意，那可以3月20日試營運就開始做，為什麼要等到現在？」

▲▼義享時尚廣場澄清，絕沒刪粉專和Google Maps負面評論。（圖／翻攝自義享時尚廣場粉專）

高宜伶表示，對於地標評價突然增高，百貨也感到疑惑，並不知道Google的演算法。對於民眾投訴內容，高宜伶也說：「民眾又該如何舉證是百貨自行刪除評論呢？消費者如果願意告訴我們，當然願意虛心受教，是什麼狀況突然評價變高？評論突然變少？我們也很想知道，歡迎大家幫我們找真相。」

高宜伶舉例，百貨自營的臉書粉專也有許多客人留下負評意見，但也從未刪，小編偶爾會和網友幽默互動，若遇負評留言要求改進，也是虛心接受。

【更多新聞】



獨／高雄男罹「孤兒病」！狂咳好自卑 肺部驚見「蜂巢全卡痰」

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷 面對賠償恐腿軟



垃圾頂到天花板！鳳山民宅直擊 她好氣上月被清空：看到都崩潰

高雄婦「家門口堆垃圾山」！環保局告發32次 清潔隊兒勸也沒用

騎士4年27次車禍！他辯吃藥頭暈 檢打臉「靠被撞真詐財」