　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

車位少傳怨聲…Google評價卻4.3！義享時尚喊冤：絕沒刪負評

▲▼義享天地「義享時尚廣場」。（圖／記者許宥孺攝）

▲義享天地「義享時尚廣場」3月20日開幕試營運。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄義享時尚廣場自20日試營運以來，因交通問題導致怨聲不斷，近日有民眾向媒體投訴，指稱在Google Maps地標上評論義享時尚廣場車位不足等語，當時看是2.8顆星，未料隔日再看卻晉升4.3顆星，且其他消費者的負評也減少，懷疑是百貨刪評論。對此，義享天地也大力喊冤，直言百貨從未刪除任何評論，對於消費者意見都是虛心接受。

▲▼義享天地義享時尚廣場開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼義享時尚廣場主打多家獨家品牌，開幕當日不少消費者來嘗鮮。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼義享天地義享時尚廣場開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

義享天地A館「義享時尚廣場」加上朕豪大酒店，樓地板面積達7.7萬坪，20日試營運共有308家品牌，全館開櫃率達80%，主打114家人氣餐飲食品進駐，其中52家是高雄獨家或是百貨獨家品牌。由於不少餐飲店家都是高雄從未置點，或是南部獨有品牌，因此吸引消費者都想搶在試營運初期嘗鮮。

義享時尚廣場汽車車位共設置1649個，機車車位則有1242個，汽車入口在新順路，出口在龍德新路，機車出入口則統一在新順路，採一進一出方式。但自開幕以來，有消費者抱怨車位少、人潮多，甚至汽車卡在停車場出不去等怨聲；近日還有民眾向媒體投訴，指稱在Google地標寫下負面評論，表示車位嚴重不足、施工品質差等語，當時整體評價為2.8顆星，隔了一夜卻晉升4.3顆星，讓民眾質疑是百貨故意刪負面評論。

▲▼義享時尚B館仍在蓋，但Google地標已是2.9顆星。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼義享時尚B館仍在蓋，但Google地標已是2.9顆星。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼義享時尚B館仍在蓋，但Google地標已是2.9顆星。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，義享時尚廣場也喊冤，行銷部資深經理高宜伶說：「我們並如果真的在意這些負面評論，那為什麼不一開始就刪？何須等到一周後才來做這些事，對於所有評論，我們都是虛心接受，剛試營運確實有很多狀況，民眾的抱怨我們也從未否認，一直都是往持續改善方向努力。」

高宜伶表示，民眾本就可以自由評論，這也是商場一直以來的態度，所以沒有必要去刪評論，也不會時時刻刻觀察評價幾顆星，「我們如果真的在意，那可以3月20日試營運就開始做，為什麼要等到現在？」

▲▼義享時尚廣場澄清，絕沒刪負面評論。（圖／翻攝自義享時尚廣場粉專）

▲▼義享時尚廣場澄清，絕沒刪粉專和Google Maps負面評論。（圖／翻攝自義享時尚廣場粉專）

▲▼義享時尚廣場澄清，絕沒刪負面評論。（圖／翻攝自義享時尚廣場粉專）

高宜伶表示，對於地標評價突然增高，百貨也感到疑惑，並不知道Google的演算法。對於民眾投訴內容，高宜伶也說：「民眾又該如何舉證是百貨自行刪除評論呢？消費者如果願意告訴我們，當然願意虛心受教，是什麼狀況突然評價變高？評論突然變少？我們也很想知道，歡迎大家幫我們找真相。」

高宜伶舉例，百貨自營的臉書粉專也有許多客人留下負評意見，但也從未刪，小編偶爾會和網友幽默互動，若遇負評留言要求改進，也是虛心接受。

▲▼義享天地義享時尚廣場開幕人潮。（圖／記者許宥孺攝）

【更多新聞】

獨／高雄男罹「孤兒病」！狂咳好自卑　肺部驚見「蜂巢全卡痰」

快訊／高雄輕軌又被撞！三寶騎士闖紅燈釀2傷　面對賠償恐腿軟

垃圾頂到天花板！鳳山民宅直擊　她好氣上月被清空：看到都崩潰

高雄婦「家門口堆垃圾山」！環保局告發32次　清潔隊兒勸也沒用

騎士4年27次車禍！他辯吃藥頭暈　檢打臉「靠被撞真詐財」

ET快訊
劉品言「解放超兇頭燈」！　一轉身瑤瑤驚：怎麼醬子
周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！　3巧合瘋傳世紀復合
公公怒了：懸賞金加倍！「厭世越南妻」疑計畫落跑　純情男開吉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

車位少傳怨聲…Google評價卻4.3！義享時尚喊冤：絕沒刪負評

咬下雪派是QQ珍珠！超商最新20款獨家冰品　銅鑼燒狂爆抹茶冰淇淋

秀泰生活打造遛小孩聖地　週週送兒童超跑再抽媽咪最愛家電

3字頭入主洲子洋精華特區！　「天空之邑」掀首購族討論

兒童節12歲以下「5天免費吃」！DIY串炸、巧克力大噴泉吃到飽

挑戰下巴極限！漢堡王「17.6盎司重磅牛肉堡」限時5天搶吃

「AIRism科技空氣衣」太厲害！一件擁有8合1舒適機能　穿上365天都在舒適圈

宜蘭最佳親子飯店一泊二食吃好玩滿　智能管家「小美犀」成亮點

台北101疫情年獲利逾150億元　用3招拚業績

【廣編】可樂果50週年Ｘ瘦子 E.SO為年輕發聲　唱出「It’s My Way」

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

車位少傳怨聲…Google評價卻4.3！義享時尚喊冤：絕沒刪負評

咬下雪派是QQ珍珠！超商最新20款獨家冰品　銅鑼燒狂爆抹茶冰淇淋

秀泰生活打造遛小孩聖地　週週送兒童超跑再抽媽咪最愛家電

3字頭入主洲子洋精華特區！　「天空之邑」掀首購族討論

兒童節12歲以下「5天免費吃」！DIY串炸、巧克力大噴泉吃到飽

挑戰下巴極限！漢堡王「17.6盎司重磅牛肉堡」限時5天搶吃

「AIRism科技空氣衣」太厲害！一件擁有8合1舒適機能　穿上365天都在舒適圈

宜蘭最佳親子飯店一泊二食吃好玩滿　智能管家「小美犀」成亮點

台北101疫情年獲利逾150億元　用3招拚業績

【廣編】可樂果50週年Ｘ瘦子 E.SO為年輕發聲　唱出「It’s My Way」

星巴克3／27要「關燈」為哪樁？　推黑熊石虎系列有夠可愛

看上老房子大鐵門！他下秒直接徒手搬走　屋主一看作案過程驚呆

全球10大遊戲公司收益排行榜揭曉　第2加第3名的收入才跟冠軍差不多

男友疑似外遇！惡女在他脖子上刺「自己名字」　殺害後棄屍水溝

仁寶去年每股賺2.15元配1.6元　殖利率6.7%

台南過嶺天后宮300年神像遭竊！　廟方急籲「讓神明回家」

影／台股多頭續航向上攻堅　留意三大觀盤指標！

爽歪了！壁虎泡澡「仰天開嘴」超舒服　網全笑翻：泡澡大叔？

遊覽車檢驗結果下周出爐！車安中心曝「U型夾固定座椅」過關原因

亂倫繼父4度性侵國二女！她控：如禽獸般行徑　求償精神損失80萬

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

消費熱門新聞

抹茶控暴動！全聯推12款職人甜點

快訊／7-11開出4張發票千萬大獎

珍藏10年高粱最後剩香氣？酒友力薦高CP老酒

換季紅癢有解！洗衣精選擇學問大

全聯花130買調味乳就中千萬發票

花59元中了！全家千萬發票得主出爐

限時5天搶吃漢堡王17.6盎司牛肉堡

肯德基推代碼神券　優惠一整年

黃茂雄、黃林和惠夫婦鶼鰈情深

AIRism科技空氣衣把台灣變舒適了

兒童節「12歲以下」5天免費吃！

股市小白早餐投資法　三年創下六百倍收益

想吃！福源花生醬變身清涼雪沙冰

一日限定　無印良品3/24結帳再85折

更多熱門

相關新聞

防工安意外　高雄辦工地酒測觀摩

防工安意外　高雄辦工地酒測觀摩

為防止工安意外再次發生，高雄市府表示，勞工若在工作中飲用含酒精飲料，會增添作業安全風險，因此高雄市勞工局特別選在在前金區光復三街新建住宅工地，辦「工地酒測管制措施觀摩會」，副市長羅達生期許，各營建工地自主管理能力，市府將增加勞動監督檢查頻率，降低營造工地職災，減少憾事。

好市多大順店「停機車要驗卡」　會員讚爆

好市多大順店「停機車要驗卡」　會員讚爆

高雄4/1起水情轉橙！減量供水方案出爐

高雄4/1起水情轉橙！減量供水方案出爐

鐵路警撞凸出石塊慘摔車　原因竟與拓寬工程有關

鐵路警撞凸出石塊慘摔車　原因竟與拓寬工程有關

獨／浪浪大字型卡血欄杆呲牙狂吠　她安撫秒乖！

獨／浪浪大字型卡血欄杆呲牙狂吠　她安撫秒乖！

關鍵字：

高雄義享天地義享時尚廣場停車場塞車負評刪除

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

鳳梨被女網友嗆「台客」

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

清點40多名「挺新疆棉藝人名單」

知名手遊「斷開Burberry」！陸網嗨：漂亮

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

肉墊被嫌乾　抹神油變美味烏魚子

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面