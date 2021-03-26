「一雙粉色灰姑娘鞋」留在好市多　網見品牌笑了！扯出暗黑內幕

▲粉色童鞋孤零零的被留在賣場內。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／周亭瑋報導

台中一名女網友今天逛好市多時，赫然發現地上留有一雙粉色的童鞋，卻不見小主人蹤影，於是PO網尋人。這一幕引發熱論，不少人推測暗黑內幕，還有網友看到品牌後，忍不住笑虧「這品牌辱華了！」

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文直呼，「台中北屯店...找主人。」只見粉色童鞋上的魔鬼氈是被打開的，推測小主人有做出脫鞋的動作，而非不慎掉落。

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網友們見狀指出兩種可能，一派認為是忘記穿鞋，「現代灰姑娘，一定是被南瓜馬車接走了」、「完了！這個一定會被她阿母打」、「上車拖鞋~好習慣」、「等等，薩諾斯是彈指了嗎」；也有不少人舉出曾發生的案例，懷疑直呼「不知道是不是穿新鞋直接走人」、「整個好市多都是我的鞋櫃」、「是不是換新的走了」。

▲究竟主人是誰呢。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

此外，部分網友看到童鞋品牌，不免聯想最近鬧很大的新疆棉風波，表示「可能是這品牌辱華了，所以被丟棄在這」、「抵制愛迪達啊」。

事後，原po再度現身解釋，當下是有想拿到服務台的，但怕失主回過頭找，若沒看到應該會更緊張，「應該不是大家討論的偷鞋事件，因為這是兒童尺寸，賣場沒有賣兒童運動鞋。」而網友也中肯表示，「盤點進銷庫存，再比對監視器，就知道怎麼一回事了。」