▲2021新北校園廣告人正式起跑，新生代導演與社群教母加入業師陣容。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2021新北校園廣告人正式起跑！新北市政府新聞局鼓勵青年影像創作，於25日舉辦「2021新北校園廣告人創意影片徵件活動」起跑記者會，與原班團隊偉門智威、聯廣傳播集團、電通MB、雪芃廣告及華苑映創打造專業影像工作坊，更邀請到具豐富製作經驗的新生代導演尹國賢及「社群教母」張嘉玲加入，徵件日期從即日起至5月25日止，採網路報名。

新聞局長蔣志薇表示，新北校園廣告人活動2021年是第五年，同時也是新北市升格滿十年，人口突破403萬人，在各項公共建設方面都有重大進展，具有國際城市的規模，此次以「新北新生活，由你來開箱」為主題，邀請青年學子一起開箱新北政策。

記者會上也以開箱猜題的趣味互動方式，帶出2021年徵件題目，包括全台最大的滑梯主題樂園「熊猴森樂園」、與青年相關的「青年就業三箭」，以及近年力推的「新北女力」等，期透過年輕人的視角翻轉影像敘述的框架，讓更多人認識新北新生活！

▲尹國賢導演擔任初階工作坊講師與決選評審，也邀請「社群教母」張嘉玲擔任講座講師。

蔣志薇指出，新北校園廣告人最大特色在於與業界合作，開設專業影像工作坊，輔導學生完成影像作品。今年更擴大陣容，邀請尹國賢導演擔任初階工作坊講師與決選評審；也邀請「社群教母」張嘉玲擔任講座講師，分享社群營運的經驗。此外，今年將帶領學生至片場進行實地參訪，增進對幕後影像製作的認識，希望讓學生在過程中收穫滿滿，提早與產業接軌！

2020年首獎團隊的世新公廣系宋禹彥同學表示，去年活動收穫最多的是，與業界導師一對一的交流，對實務工作有更多的認識，有助於職涯選擇及從中檢視是否具備相對應的職能，而今年暑假也將會到廣告公司進行實習。他表示，新北校園廣告人是一個從廣告影像創作前端到後端都涵蓋的比賽，學習資源非常豐富，除了獎金外，更提供與廣告界接觸的機會。

新北校園廣告人總獎金達54萬元，比賽分為三個階段，初選影音履歷（內容須含團隊介紹、拍攝主題、企劃構想等）擇優選出30組進入複選面試，比照廣告公司提案模式，選出12組入圍影像工作坊，提供每組2萬元拍攝基金！作品完成後，決選出前三名及評審特別獎、社群行銷獎各1名，前三名獎金分別為15萬、8萬及5萬，評審特別獎與社群行銷獎之獎金各1萬元。另外，獲獎團隊更有機會至本活動合作之廣告公司實習，歡迎影像創意好手來挑戰！報名資訊詳見「新北校園廣告」官網。

► 美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死 惡劣保母夫妻遭起訴

獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡 當地人驚呼：第一次看到

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」 派出所同仁驚：哇靠！太狂了

嗨爆基隆廟口！2男戴頭套綁鋼管慶生遊街 火辣比基尼女貼身熱舞