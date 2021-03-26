春天囡仔面！呷有機蔬菜尚健康　鶯歌「秦佳園有機農場」報你知

▲春天囡仔面！呷有機蔬菜尚健康，紫色花椰菜（左）、寶塔花菜（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春季到來，春天氣息越發濃郁，但氣候仍不穩定，時不時會「倒春寒」。位於鶯歌區的「秦佳園有機農場」，推出富含高營養價值的寶塔花菜，外型特殊，口感清脆爽口，在氣候不穩定的春天，讓人滿足口福又能顧健康。

40歲農場場主秦瑋恩曾從事保險金融業，拚命工作的他，在2019年時身體發出警訊，讓他反思自己用犧牲健康來成就他人事業，不如返鄉完成家業，於是毅然辭去經理的工作，與父親從事農業。

家中農田原為父母退休後經營的開心農場，一開始跟著父親以不噴藥、不施化肥的方式耕作，後來遇到農業局及鶯歌區農會開辦「新農民創業輔導訓練課程」，父母親鼓勵他報名課程，在改良場講師及園區輔導員的訓練下，學習耕作專業知識，將家中的開心農場轉為具生產力的有機農場。

▲父親秦有文（左）、秦瑋恩（中）及鶯歌區農會推廣員詹日耀（右）合影。

父親秦有文表示，兩年前瑋恩主動返鄉從農，那時怕孩子辛苦，一開始是持反對意見的，但在農會鼓勵及協助下，參加2019年訓練課程，並到各大市集擺攤。他笑著說，小時候被蚊子咬到就要送醫的孩子，現在長大說要做農，只要他肯學能吃苦，做父母的一定支持。

結訓後的秦瑋恩，收回租地，增加農園生產規模，以少量多樣方式經營，並加入有機驗證的行列，短短一年間，將原本開心農園擴大到0.12公頃，除了在希望廣場擺攤外，也提供網路宅配，從雙北到桃園都可以吃到秦家園有機蔬菜。

在農場裡，可看見各種新品種蔬菜，像是寶塔花菜及紫色花椰菜等，他透過做中學及不斷請教前輩，找出專屬於自己的栽培「小撇步」，像是透過折花椰菜葉片來防治鳥害，環保省工，還能降低成本。

▲秦家園有機農場。

秦瑋恩表示，結訓後回來經營農場，一開始在課程中學到的栽培法，與父親慣用的栽培法不同，但因為父子對有機栽種的理念都是一致的，日漸磨合，現在父親已經能夠接受以專業農機具及防治資材來耕作。

農業局長李玟表示，春天氣候不穩定，亦是疾病高發季節，多吃蔬菜能提高身體免疫力，新北有機蔬菜更為首選，像是寶塔花菜及紫色花椰菜等，富有高維生素C含量。新北市政府持續推廣有機農業，除了提供栽培技術指導，並提供資材、生產設施等補助，降低農友成本。春天氣候變化之際，想選擇最健康的有機蔬菜增加免疫力，請洽「秦佳園有機農場」臉書專頁。

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