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男凌晨撿蟹籠「路燈漏電」慘死　維修商5人過失致死起訴

▲男凌晨撿蟹籠「路燈漏電」慘死 維修商5人遭控過失致死起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲男凌晨撿蟹籠「路燈漏電」慘死，維修商5人遭控過失致死起訴。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府瑞芳區公所被控未善盡管理維護路燈之責，路燈維修孔蓋內的變壓器及斷路器，年久失修變漏電，導致2015年12月間，簡姓男子凌晨到瑞芳區河床要收撿螃蟹誘捕籠，卻遭漏電路燈桿旁的鐵欄杆電死，簡男家屬除了向區公所申請國賠獲賠192萬元外，也提告維護路燈廠商的徐姓男子共5人過失致死罪，基隆地檢署偵結，起訴徐男等5人。

簡姓男子2015年12月某日凌晨2點多，到瑞芳區河床要收撿螃蟹誘捕籠，時值大雨跨越排水溝欄杆後，因一隻手觸摸漏電路燈桿固定架，另一隻手抓鐵欄杆，遭觸電身亡。簡男家屬妻子及2個小孩認為瑞芳區公所未善盡維修之責提起國賠訴訟，求償300萬元獲判賠192萬元，也向基隆地檢署提出，更換維護路燈廠商的徐姓男子共5人過失致死罪之告訴。

經檢察官調查，維護瑞芳區路燈者為徐、王、李、黃、蔡等5人，係由徐男的科技公司2014年承攬新北市瑞芳、平溪等15處節能LED路燈換裝工程，並負責6年內的維護；徐男取得工程後將6年的維修業務轉包給王、李姓負責的公司，另李男則將路燈換裝及維護業務，交給黃姓工地主任及蔡姓員工。

案經地檢署委台電公司實地檢測，路燈的確有漏電情形，認定簡男之死亡確與路燈漏電有因果關係，檢察官將徐、王、李、黃、蔡等5人，近日依過失致死罪起訴。

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