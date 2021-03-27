▲清明連假掃墓恐湧車潮，金山警加強周邊道路疏導不壅塞。（圖／新北市金山警分局提供）

記者郭世賢／新北報導

2021年清明節自4月2日起至5日合計4天的連續假期，新北市政府金山警分局預期北海岸地區許多公墓及民營墓園，將有大量民眾返鄉掃墓祭祖，警方針對轄區萬里、金山、石門轄區公墓及納骨塔主要出、入口處與周邊道路派遣員警及義交交通管制，請返鄉掃墓民眾配合指揮，並建議多利用公墓及墓園提供之接駁車服務。

金山警分局針對交通熱點周邊道路及墓園區加強取締違規停車，並於3月27日、3月28日、4月2日及4月3日上午7時至中午12時；清明節4月4日上午6時至中午12時在金山區中山與中正路口、文化二路有應公廟前、金山青年活動中心正門、磺清路往社寮路口、金山區清潔隊停車場前、金山公墓與社寮連絡道路口等6處設置交通管制點，不開放車輛進入，並開放磺港路及磺清路兩側及金山青年活動中心提供免費停車服務，請民眾多加利用。金山區公所也於公墓區設置2處服務站與7座流動廁所，更多清明節掃墓服務相關資訊可至「2021新北市清明節服務網」查詢。

金山警分局長趙家輝呼籲，民眾可提早或延後祭祖，規劃行程時隨時收聽警廣路況報導，避開易壅塞時段；另外民眾出遊前，應先檢查車況、掌握相關交通資訊「路口多禮讓、行車更順暢」，遇路口有員警交通指揮疏導，請配合指揮管制，以維護交通順暢。

► 美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死 惡劣保母夫妻遭起訴

獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡 當地人驚呼：第一次看到

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」 派出所同仁驚：哇靠！太狂了

嗨爆基隆廟口！2男戴頭套綁鋼管慶生遊街 火辣比基尼女貼身熱舞