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基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死　惡劣保母夫妻遭起訴

記者郭世賢／基隆報導

基隆市2020年9月26日發生一起3歲兒童受虐死亡案件，經基隆地檢署複驗解剖及調查相關事證，夫妻2人以腳踩踏男童腹部導致肝臟挫裂，並以玩具車等物品毆打，造成該童發育受阻、營養不良、骨瘦如柴，確認劉姓保母夫妻涉嫌觸犯兒童少年福利法及刑對兒童施以凌虐妨害其自然發育致死罪嫌，將該2人提起公訴。

▲▼基隆3歲男童陳屍保母家，警方展開調查。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆3歲童發燒4天！腹肝臟挫裂凌虐致死，惡劣保母夫妻遭起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地檢署檢察官於2020年9月26日接獲轄內3歲兒童死亡相驗案件，經解剖調查發覺劉姓、張姓夫妻涉嫌於2020年6月起4個月期間，拒不提供該童成長所需之足夠食物營養及毆打該孩童，導致該童骨瘦如柴，生長遲緩，頭部、四肢、背部等有多處新舊傷等。

起初大家以為男童是因病離世，但解剖之後發現內臟破裂，頭部皮下組織也有出血的狀況，不排除是生前遭到虐打的舊傷，讓這起原本以為男童是因高燒猝死的案情大逆轉，檢方把無照保母跟先生列為被告。

起訴書表示，2020年7月、9月間，劉張二人不思妥善照顧幼童，更多次以腳踩踏該孩童腹部，致該童肝臟挫裂，身心狀況惡化，終致9月23日出現腹瀉及嘔吐、發燒症狀，然劉張二人除未帶該童就醫，僅餵食該童少許水及雞湯，而致使該童於2020年9月25日下午死亡。

經查男童爸媽在基隆廟口賣東西，5月開始交由無照的劉女照顧，本說好帶到9月25日最後一天，最後還是沒有回到父母懷抱。

基隆地檢署表示，經偵查認定劉姓保母及其夫張姓男子涉有傷害、凌虐兒童致死之重嫌，向法院聲請羈押獲准，並於25日全案偵查終結起訴劉姓、張姓夫妻。

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