朱冠甍失事因機械故障　馮世寬：我不認為這是國防部的責任

▲馮世寬。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

退輔會主委馮世寬25日出席退輔會所舉辦的「2021春遊農場玩很大」活動起跑記者會，會前接受媒體聯訪。對於空軍首度證實飛官朱冠甍失事原因是機械故障，是否覺得國防部管理有疏失？馮世寬回應，「跟國防部有什麼關係啊？」

針對外界質疑空軍讓飛官飛故障飛機，馮世寬表示，最近朋友問他是否近期去醫院，他就以飛機的「週檢」為例，除了一般性的故障修理，還有一個重要的因素，就是定期更換件，大家說飛機老了，40年了，B-52飛多少年？快一個世紀了，這個飛機都能飛，為什麼能維持飛行？就是有定期檢查，比如發動機葉片是最容易受損的部分，每100小時更換，該換的時候不計正本。

馮世寬指出，菜刀用了不利，磨一磨，可是飛機上來講，到了一個時間就要更換，這也就是為什麼飛機維修的成本這麼大，維修就是要飛的安全，這樣才有戰力，「我不相信國防部會用壞的飛機飛」，沒有要怪任何人，但很多人對軍中不瞭解。

馮世寬提到，過去當過試飛官，當過漢翔董事長，對於機械因素特別重視，陳水扁當總統的時候到漢翔公司，漢翔公司把IDF的升級，要試飛，把成果給總統和國人看，他當時就和試飛員說，如果飛機不好，就不可以飛，飛安才是一切的根本。

對於國民黨批評我國飛官的飛行時數太少？馮世寬直言，不置評，「牽涉到政黨因素，我不喜歡」。

媒體追問，起飛前若安檢確實，空中故障可能就是突發事件？馮世寬回應，相信有突發事件，他個人在飛行就遇過鳥擊，遇到一群鴿子，空中單發動機失效，還好有足夠高度與油量，最後安全落地，這種狀況不可預測也不可避免，一個是天候狀況，一個是機械狀況。

馮世寬認為，不能把事情都推給機械狀況，這是不公平的，他當過試飛官，試飛的飛機經過檢修以後，而且經過認證通過，讓試飛官飛上去改正缺點，這個機械的因素，一定是非常重視的，「我不認為這是國防部的責任，也不是空軍司令的責任，而是怎麼樣？遇到了不可預測的變數，可能會產生其他不好的結果」。

最後，馮世寬說，「沒有空防就沒有國防」，在這一時刻，全國百姓都應該給予鼓勵，不要做不必要的批評、渲染，飛行員是我國最重要的資產，安全的保障，國力之所以存在，是因為有飛行員。