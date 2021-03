長榮貨輪到底多大？竟能堵住運河　「總長直逼台北101」比較圖揭曉

▲長榮長賜號「船隻打橫」擱淺,卡在蘇伊士運河 。(圖/翻攝翻攝IG/fallenhearts17)

長榮海運租船「長賜輪」(Ever Given)23日擱淺於蘇伊士運河,導致上百艘船隻路線受阻,還傳出載有1300萬桶原油的油輪被迫卡在海上,後續影響難以估計。然而,長賜號輪船到底有多巨大,竟然足以擋住整條水道?外媒表示,「大概就像一棟摩天大樓。」

▼長榮貨輪長賜號(Ever Given)與台北101的高度比較圖。

Only just saw the true size of that ship stuck in the Suez Canal, it's huuuuge. pic.twitter.com/BGCDxJJBJy — Féach News (@_FeachNews) March 24, 2021

根據《美聯社》報導,長賜號建造於2018年,船體長度400公尺、寬59公尺,可以承載2萬124個貨櫃,屬於容量達20,000 TEU以上、世界上最大的ULCS級貨櫃輪船,估計重量為22萬噸,撞擊邊岸之前遭到每小時48公里以上的強風襲擊而偏離航線,造成蘇伊士運河150年以來首見的堵船事件。

綜合美媒CBS與網路數據顯示,以歷史性沉船事件聞名的「鐵達尼號」郵輪長度為269公尺、法國巴黎「艾菲爾鐵塔」為324公尺、東京鐵塔333公尺、紐約帝國大廈381公尺,以上這幾個知名的巨型船隻與摩天建築物,全數比長賜號的尺寸來得小,而比長賜號尺寸稍大的有高度達442 公尺的芝加哥威利斯大廈(Willis Tower,舊稱Sears Tower)與高508 公尺的台北101大樓。

How the size of the ship stuck in Egypt's Suez Canal compares to New Zealand landmarks

The ship, the MV Ever Given, measures 400-m in length – 72m longer than the height of Auckland’s #SkyTower, 218.4m longer than the Kaitaki​ Cook Strait Ferry that docks in Wellington Harbour pic.twitter.com/YvRvm3v1ZQ — Real Estate (Naqvi Associates) (@RealEstateSA_PK) March 25, 2021

So naturally I've been glued to @MarineTraffic (always interesting & relaxing!), but my favorite thing has been this graphic from the BBC. It's informative about the EG's size, sure, but what gets me is that they put it in a body of water, like a fish in a pail. Thoughtful! #Suez pic.twitter.com/ZvxHneqVtY — Iro (@ItReachesOut) March 24, 2021

