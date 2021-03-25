長榮貨輪掐住貿易要道！滿載貨物恐腐爛　「天價賠償金」曝光

▲衛星雲圖可見，長榮貨櫃輪船「長賜號」（Ever Given）完全堵住蘇伊士運河通道。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

長榮海運租賃貨輪「長賜號」（Ever Given）於埃及時間23日不慎擱淺，導致佔全球貿易量約12%的蘇伊士運河「完全停擺」，連兩日派出拖船與挖土機仍搶救未果。而最新報告顯示，船東與保險公司可能面臨來自其他船隻「天價」索賠金額。

美國《商業內幕》報導，長賜號在蘇伊士運河擱淺後，出動小型拖船與挖土機連日施以救援，卻未有明顯進展，相關部門表示，來自荷蘭「菁英救援小組」將於25日上午一同投入行動。報導稱，一旦成功脫淺，船東與保險公司將面臨至少數百萬美元的索賠金，其中包含救助作業的成本與受延誤船隻的相關損失。

▲岸邊挖土機動工，望能及早將長賜號的船頭與土層分離。（圖／路透）

據路透社報導，至少有30艘船因無法交付貨物而造成嚴重損失，其中許多是容易腐壞的貨物，還有其餘延遲交貨的船舶，而保險公司Marsh負責海運的全球主管巴克（Marcus Baker）表示，「如果受阻的船舶不斷增加，就會大量出現供應鏈問題。」蘇伊士運河港口才封鎖24小時，全球油價就已上漲了近4%。

報導指出，長賜號的日企船東「正榮汽船株式會社」（Shoei Kisen KK）在日本投保了約1到1.4億美元（約新台幣28.5億到40億元）的機械損壞保險。一位匿名的航運律師受訪表示，雖然沒有發生船隻爆炸，但這可能是全球史上最大的貨櫃輪船災難。

長賜號的船舶技術管理公司BSM表示，目前未傳出人員受傷、海洋汙染或貨物損壞的報告，初步調查已排除任何發生機械、引擎故障而導致擱淺的可能性，一旦重新入水，船隻將接受全面檢查，BSM也會全面配合有關當局調查。

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