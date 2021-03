紐約自由女神本來蓋在這！　「蘇伊士運河」6件大事一次看

記者葉睿涵/編譯

長榮海運貨櫃輪長賜號(Ever Given)在蘇伊士運河擱淺3天,導致這條世界上最重要的水路之一嚴重堵塞,也讓它成為全球焦點。在這起意外發生前,人們可能對蘇伊士運河並不熟悉,《ETtoday新聞雲》整理出6個小知識,讓你一次掌握蘇伊士運河的重要事件。

▲蘇伊士運河地理位置良好,是世界極為重要的水路之一。(圖/翻攝自推特/@civil_diario)

1. 位於埃及西奈半島西側的蘇伊士運河,將地中海和紅海連結在一起,是亞洲和歐洲之間最短的海上道路,讓它成為全球最繁忙的貿易路線之一,全球約12%的貿易量從該運河通過。

2. 蘇伊士運河從1859年開鑿到1869年峻工,但早在古埃及第12王朝時,法老辛努塞爾特三世就為了進行直接貿易,而修建了這條連接紅海與尼羅河的運河。運河至少被使用至公元前13世紀的拉美西斯二世時期才被荒廢。

Two thousand five hundred years ago, by the order of Darius the Great, a waterway was built between the Red Sea and the Nile River in Egypt to allow Iranian ships to cross the Persian Gulf into the Mediterranean. It is channel Suez. #ایران #iran pic.twitter.com/zr0Yj384bX