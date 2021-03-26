長榮擱淺3招救援！　專家點出「卸除貨櫃」危險性：可能斷2半

▲長榮長賜輪在蘇伊士運河擱淺，導致全球航運大亂。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

長榮貨輪長賜輪（Ever Given）仍擱淺在蘇伊士運河，可能需要數天至數周才能脫困。美國坎貝爾大學海運專家梅克利雅諾（Sal Mercogliano）指出，雖然卸載貨櫃能夠有效減輕重量，但此舉既困難又耗時，可能導致船體失去平衡，甚至因為「重量分配不均」而斷成兩半。

▲長賜輪擱淺蘇伊士運河，幾乎完全堵住不到200公尺的航道。（圖／陳昱璇製）

BBC報導，長賜號長度約400公尺，幾乎等同4個足球場，重量達到22.4萬噸，船體「打橫」擱淺在運河南端，幾乎完全堵住不到200公尺的航道。以下為當局目前採取的方法，或者未來可能採取的救援行動：

1、拖行

船運管理公司Bernhard Schulte派出9艘拖船，試圖使用纜線，把長賜輪從泥沙中拉出，挖土機也持續清淤，近3天後終於有所進展，已經可以看到貨輪部分船頭。該公司表示，雖然25日的拖行任務失敗，但他們很快就會再次嘗試。





▲長榮貨輪在蘇伊士運河擱淺，挖土機清淤取得進展，長賜輪的部分船頭已經露出。（圖／路透）

2、疏濬

長賜輪周圍的疏濬工作持續進行中，盡可能確保小型船隻順利通行。除了挖土機以外，相關單位也出動大型機械，插入水中把泥土「吸出」，清理船體下方的沙子和淤泥，讓貨輪盡快浮起來。

▲貨櫃在甲板上堆疊高度很高，卸載過程可能導致船體失去平衡，甚至因重量分配不均而斷成兩半。（圖／達志影像／美聯社）



3、減輕重量

若移除貨物，將可有效減輕重量，讓船隻再度浮起來，但此行動非常困難，因為貨櫃在甲板上堆疊得很高，大型起重機械操作棘手。此外，此舉也有一定危險性，不僅可能造成船體損壞，甚至使得船隻失去平衡。梅克利亞諾說，「最糟糕的情況是，它會因為重量不平均，斷裂成兩半」。

卸除貨櫃困難又費時，若選擇排出燃料將更加容易，但減輕重量效果有限。梅克利亞諾說，「我們現在所能做的就是估算船隻穩定性」。

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