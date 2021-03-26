搶救「長賜號」進度緩慢　逾150艘船被迫等等等等！

▲長榮貨櫃輪船「長賜號」的球狀船首疑似刺進蘇伊士運河河岸。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／综合報導

懸掛巴拿馬國旗、長榮承租的重型貨櫃輪「長賜號」(Ever Given)23日在蘇伊士運河新航道擱淺。埃及當地部門目前在全力搶救。但全長400公尺的「長賜號」觸岸後已無法動彈，救援恢工作進展牛步。運河內與附近逾150艘船被迫等等等……。

日本「共同社」引述埃及蘇伊士運河管理局消息報導，荷蘭的專業救援隊已加入當地有關部門的作業，透過用拖輪牽引、清除觸岸船頭附近的沙土、挖走河底泥沙等方法，嘗試移動船體。

相關官員周四(25日)透露，日本的專業隊伍也將加入救援工作。 蘇伊士運河管理局前官員建議，為了讓沉重的船體浮起來，應該進行缷貨。他同時預測作業將在兩三天內結束。另一方面，派出專業救援隊的荷蘭企業則發布消息表示，「長賜號」的救援工作「可能需要數日、甚至數周」的時間。

報導指出，救援作業會在漲潮時段集中實施。為減輕巨型貨 櫃輪船的重量，也在研究排放為穩定船體而裝載的「壓載水」方案。

新加坡《聯合早報》報導，「長賜號」的船東：日本「正榮汽船公司」(Shoei Kisen)25日發表聲明指出，當地時間3月23日上午7時40分，該公司擁有的貨船因碰上惡劣天氣，在蘇伊士運河擱淺。雖然目前他們跟當地相關當局及船舶管理公司等合作救援，「但狀況極為困難」。

聲明中指出，他們會持續竭盡全力，希望早日讓船隻脫淺，並努力讓事態早日獲得解決。

聲明表示，由於船隻擱淺，引發正在蘇伊士運河航行或預定前往蘇伊士運河的船舶及相關人士的嚴重憂慮，他們「真的感到非常抱歉」。所幸船隻擱淺至今沒有造成船上人員受傷，現階段也沒有接獲燃油污染的相關報告。

蘇伊士運河位於歐、亞、非三洲交接地帶的要衝，連接紅海和地中海。該運河收入是埃及國家財政收入和外匯儲備的主要來源之一。