每小時損失4億美元！長榮貨輪卡運河3天　1300萬桶原油受影響

▲長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

長榮海運貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）23日擱淺在蘇伊士運河，目前運河兩側全部中斷，全球航運供應鏈也陷入緊張，估計約有165艘至185艘貨輪等待通行，而航道堵塞造成的損失約在每小時4億美元（約台幣115億元）。

根據《彭博》（Bloomberg）報導，目前粗估蘇伊士運河堵塞造成的損失約為每小時4億美元，知名船舶報《Lloyd's List》估計西行的交通價值約為51億美元，東行則為45億美元；從航運數據來看，在24日約有165艘至185艘貨輪等待通過運河。

供應鏈追蹤公司Project44估計，快桅集團（Maersk）和其他貨運公司，大約有34艘貨櫃船被困在蘇伊士運河上；據油氣運輸追蹤平台VORTEXA初步報告顯示，有10艘油輪受到影響，其總載運量約為1300萬桶。

Project44執行長麥克肯多斯（Jett McCandless）表示，每小時都有更多的貨櫃輪、油輪、渡車船被迫停在地中海和紅海，「這是對全球貿易的又一次重大打擊。」目前主要的替代方案為向南繞過非洲好望角，但必須多耗費至少一星期的航程，且消耗更多燃料費，因此缺乏主要吸引力。

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