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竹市光復高中「挺進HBL四強」　林智堅化身一日主播分析賽況

▲新竹市長林智堅訪問陳將双。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅訪問陳將双。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市光復高中籃球隊在「双勝雙槍」陳將双與莊朝勝的帶領下，以近乎全勝的6連勝佳績，攻進HBL高中籃球聯賽4強，3月6日至7日將於台北小巨蛋進行決賽。新竹市長林智堅也特地前往光復高中，他於臉書上公開首次挑戰「賽事主播」影片，與球隊教練陳定杰搭檔播報，為球迷分析觀賽重點，期許選手們在賽場上「勇者無懼、勇往直前」，邀請市民一起為竹市小將加油！

林智堅表示，新竹市近幾年的籃球項目屢獲佳績，2018年光復高中代表新竹市首次進軍HBL就奪下殿軍，2020年新竹高商女籃隊在HBL乙組女籃賽事奪冠軍。今年光復高中第二次打進前4強，積極培訓在地球員和增加移地訓練的強度，也希望球員能夠安心留在新竹，一展長才，繼續維持新竹市球隊戰力。

林智堅也問，除了「双勝雙槍」陳將双與莊朝勝外，隊上還有哪些好手？教練陳定杰驕傲地說，「名單內的孩子，都能成為決賽的英雄！」包括副隊長李宗漢、新竹縣市子弟兵張俊生、馮承恩、王允寬跟李恩，另外其他選手也表現得非常出色包含鄭名斈、羅宣平、王威翔、吳可安、吳俊霆。

林智堅也好奇，3月6日的第一場決賽碰上泰山高中，會有甚麼應對措施？陳定杰笑說是最高機密，但透漏心理素質最重要，會設法增加球員信心，讓他們發揮實力不留遺憾。

旅外小將陳將双出生台中，國中畢業後旅美，因為疫情回到台灣，選擇加入光復，一圓在台打HBL之夢，他說，台灣球風較快，美國則以身材取勝，會竭盡全力把冠軍留在新竹。後衛莊朝聖也謙虛表示，球是圓的，但會盡力拿下最好成績！

帶隊教師何長仁表示本屆光復最大的亮點，就是陣中擁有「双勝雙槍」，從高一起重點培養的後衛莊朝聖，搭配旅美回歸的陳將双。莊朝勝平均每場有23.2分、6籃板、2.6助攻表現，陳將双則有單場20分起跳的進攻火力。率領光復高中闖進四強，成為新竹地區首度連3屆HBL晉級8強的學校，寫下了成軍六年即三次晉身八強的不可思議紀錄。

何長仁表示，陣中的鄭明斈，是從國二時就開始積極培養的禁區大將，目前才高一身高就有205公分，未來有望成為繼光復高中「眼鏡俠」喬楚瑜後的優質長人。

教育處代理處長沈靜濤表示，4強賽事將於3月6日至7日進行決賽。市府近年積極培訓基層選手及社會體育的績優選手，林智堅市長上任後也重視體育扎根工作，投入將近7,354萬元在各項選手培訓工作，另外，也投入超過1.35億元，完成23所學校、29項操場與球場整建工程，在籃球項目的訓練站上有8間國小、7間國中及5間高中，訓練站廣布足見新竹市在籃球項目的基層蓬勃發展現象。

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