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竹市響應教育部「晨讀運動」　獲全國明日閱讀日優等獎

▲新竹市長林智堅上任後致力友善閱讀政策。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅上任後致力友善閱讀政策。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為推廣培養學生閱讀習慣，新竹市11所學校響應教育部「晨讀運動」，在「2020明日閱讀日─晨讀運動」榮獲全國優等獎，為全國非直轄市組前五名，香山國小一名亞斯伯格症少年，更透過閱讀學習表達自己、改善人際關係。新竹市長林智堅表示，閱讀是新竹市重要教育政策，他上任以來挹注近3千萬元設置7所學校社區共讀站，更投入8億元興建新竹市圖書館新總館，期盼良好的閱讀習慣能帶入每位市民家中。

「好的閱讀環境與習慣，將改變孩子一生。」林智堅表示，身為三個孩子的爸爸，他非常重視孩子的閱讀習慣，養成閱讀習慣最重要的就是給孩子一個舒適的閱讀空間，特別是學校的圖書館，其間，老師的陪伴與校方的努力尤其重要。

林智堅表示，他上任後致力友善閱讀政策，推動以孩子為主體的「新校園運動」，挹注近3千萬元設置7所學校社區共讀站，閱讀角建置，塑造閱讀友善空間，支持學校讓孩子「愛上閱讀、享受閱讀」。

新竹市府表示，教育部以「身教式持續安靜閱讀」（Modeled Sustained Silent Reading, MSSR）為理念，辦理第3年「晨讀運動─明日閱讀日運動」，竹市共11所學校參與，包含香山國小、大庄國小、龍山國小、關東國小、南華國中、新科國中、富禮國中、建華國中、成德高中，私立康橋國中小及曙光女中。

其中，香山國小自低年級起便由導師陪伴孩子每日晨讀，每學期校長及各處室主任輪流進班為孩子說故事。多年下來，孩子養成每日晨讀的好習慣，甚至有孩子反應希望學校再添更多書籍。

香山國小校長顏美禎更分享學生小紹（化名）的故事，「當大家在猜『七步成詩』的代表人物是誰，小紹立刻舉手回答，還加碼分享曹植、曹丕之間糾葛的兄弟情誼，讓同學們報以讚嘆的呼聲。」

顏美禎說，喜歡閱讀的小紹在口語表達與課外知識明顯高於同儕，但自我中心較強的個性，加上亞斯伯格特質，讓他與同學間發生許多摩擦。班導師便透過小紹喜愛的書籍《哈利波特》，引導他思考主角的學校生活，及主角面對同儕的應對方式，讓小紹學習同理他人、適切表達自己，幫助他改善人際關係。

顏美禎談及，小紹五年級時已將《哈利波特》全集看過三四遍，六年級時更代表新竹市參加全國環境知識擂台總決賽，拿下全國第一名，是新竹市首位奪下國小組冠軍的學生。今年已就讀國一的小紹說：「我喜歡看很多課外書，每天在學校的晨讀時光是我最喜歡的時刻，閱讀就像冒險一樣，透過故事也讓我更知道怎麼跟同學說話。」

教育處代理處長沈靜濤表示，配合108課綱推動，新竹市府積極增置相關閱讀空間，過去2年投入逾2千萬元補助學校充實圖書館藏量，從校園空間建置到閱讀活動推廣，同時著力硬體與軟體建設，營造「閱讀、悅讀」的書香城市。109年的小一新生禮，還推出自編圖書繪本《找到了嗎？新竹公園的大樹》，廣受孩子喜愛，獲得各界熱烈回響。

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