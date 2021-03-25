高雄2水庫仍沒進帳　澄清湖得月樓旁乾涸現沙洲！用水拉警報

▲高雄澄清湖水庫得月樓旁一片乾涸出現沙洲。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

近日受到鋒面影響，24日清晨高雄難得出現降雨，不過澄清湖水庫和鳳山水庫累積雨量仍掛0，供應民生用水的澄清湖水庫，得月樓周邊就乾涸成一片沙洲。

昨日上半天鋒面通過及東北季風稍增強，高雄部分地區出現降雨，其中尤以桃源區累積降雨量最多，過去24小時累積共計37mm，多少帶動高屏溪攔河堰河川流量，每秒一度達5.8立方公尺。

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統計24日整天，澄清湖水庫、鳳山水庫累積雨量都掛蛋，阿公店水庫僅1毫米，至於枯水期期間，調水供應高屏溪攔河堰的南化水庫則有4.1毫米。水利署24日趁著鋒面來襲進行人工增雨，不過成效不佳，因為土壤乾旱，水分大多都被吸收，導致庫容水位沒有明顯上升。

具「台灣西湖」美譽的澄清湖水庫，水庫有效容量為263萬立方公尺，兼具供水與觀光功能，可供應大高雄民生用水，還有水源調度及淨水功能，但截至昨日，蓄水率只剩4成9，造成得月樓周邊乾涸出現沙洲。

由於旱象未解，水利署表示，4月1日起，高雄市水情燈號由減壓供水黃燈燈轉為減量供水橙燈，工業用戶自主節水7%，非工業用戶節水10%；游泳池、洗車、三溫暖、水療業者、及其他不急需之用水，減供20%。

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