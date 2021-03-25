偵查不公開淪詐騙台詞！她接「大隊長」來電　匯款手一直抖露餡

記者吳奕靖／高雄報導

警方常掛在嘴邊的「偵查不公開」也成了詐騙台詞。高雄市一名老婦人接到詐騙集團電話，對方以台北市政府刑警大隊大隊長陳明君的名義，表示老婦人涉嫌個資盜用、洗錢，而且還跟老婦人說「偵查不公開」，不得跟別人說起，還好在銀行轉帳的時候，被眼尖的保七員警看到手上紙條有「詐騙關鍵字」及時阻止。

▲陳姓老婦人(紅衣)差點被假警察騙走200萬，還好眼尖保七警察看見破綻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市75歲的陳老太太接到詐騙集團電話，對方宣稱是台北市政府警察局刑警大隊大隊長「陳明君」，並且表示老太太個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要老太太將帳戶設定網路銀行轉帳，將帳戶內的200萬元轉交給法院保管，不然所有的錢都會被法院凍結，還會被管收坐牢。

▲陳姓老婦人差點被假警察騙走200萬，還好眼尖保七警察看見破綻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳姓老婦人差點被假警察騙走200萬，還好眼尖保七警察看見破綻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳老太太因為第一次接到這樣的電話，心裡非常的恐懼害怕，23日依照詐騙集團指示至台銀鳳山分行申請辦理網路銀行轉帳時，因為神情十分緊張，手中握著字條又不斷的發抖，而引起行員注意，並通報派駐台銀的保七員警王中俊、陳俊霖前來關心瞭解。

詐騙集團交代老太太要遵守「偵查不公開的原則」，絕對不能和別人說這些錢是要交給法院的，不然會罪加一等。而且還交代老太太，如果有行員、警察「問你會不會電腦？你一定要說會！」來躲避銀行、警員人員的查證。因為怕忘記，所以把假警察交代的事項，全都寫在字條上。

▲陳姓老婦人差點被假警察騙走200萬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所幸保七員警眼尖看到老太太手中握著字條，上面寫著「大隊長」、「案件編號」、「110」等等關鍵字，立即阻止老太太辦理網路銀行轉帳的設定，並不斷拿出案例向老太太耐心解釋說明，老太太才說她根本就不會電腦，才恍然大悟被騙了，十分感謝保七員警與台銀人員幫她守住這200萬養老金。