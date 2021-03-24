2飛官1死1失蹤...蔡英文將參加大港開唱？高雄藍營批：人格分裂

▲「2021大港開唱」睽違2年再度回歸。（圖／翻攝臉書）

記者許宥孺／高雄報導

「2021大港開唱」睽違2年再度回歸，民進黨高雄市黨部日前廣發活動通告給黨內民代，大張旗鼓宣告總統蔡英文當天將南下高雄親自參與開唱，但又怕引起騷動，市黨部已先收回此通告。對此，國民黨高雄市議員邱于軒砲轟：「民進黨一面要民眾替空軍加油，一面又忙著號召民代參加活動，這種『昨天公祭、今天忘記』的人格分裂行為真令人憤怒！」

▲民進黨高雄市黨部發活動通告給黨內立委、議員。（圖／國民黨高雄市議員邱于軒提供）

民進黨高雄市黨部日前對黨內立委、議員發出活動通告，「去年『大港開唱』因政治因素停辦，今年重返執政，『大港開唱』終於復辦，蔡英文總統為展現對活動及樂迷的重視與承諾，將於活動當天南下高雄親自參與開唱！」

通告中還提醒，「總統當日形成，採事後發稿公開處理，中央倒不請大家配合事前不對外公開，協助保密，以維國安作為」，還要出席的民代統一穿著牛仔褲、白襯衫。

▲國民黨高雄市議員邱于軒。（圖／ETtoday資料照）

對此，國民黨高雄市議員邱于軒表示：「大港開唱的確是因政治因素停辦的！還不是因為當時的市長是韓國瑜！還不是因為不想受到監督！還不是因為去年停辦可以達到黑韓的政治目的！」

邱于軒強調：「再次重申，當時的高雄市政府文化局在沒有中央文化部的經費下，也還是願意提供補助但是主辦單位拒絕申請！主辦單位背後的政治色彩和邀請上台的民代才是讓年輕人喜歡的大港開唱受到政治力介入的真實案例！」

▲搜救上尉潘穎諄第3天，軍方出動無人機搜尋。（圖／記者吳世龍攝）

邱于軒還提到，22日下午台東志航基地2架F-5E戰機疑似發生擦撞，造成飛官潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職，「當舉國正在哀悼飛官空難事件時，民進黨一面要民眾替空軍加油，一面又忙著號召民代參加活動，這種『昨天公祭、今天忘記』的人格分裂行為真令人憤怒！我只能說，大港，你贏了！你真的贏了！」

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