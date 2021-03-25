快訊／女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

記者吳奕靖／高雄報導

國道中山高速公路南下365路段發生兩部車的追撞意外，現場有2名傷者，而其中一名女性駕駛受困車內，被救出來之後，已經沒有生命跡象，目前被送往醫院搶救不治。另一名男性駕駛則是肢體擦傷，肇事原因初步判定車速肇禍。

▲中山高365公里南下一起追撞車禍，女駕駛救出不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

25日凌晨4點03分大約是在中山高國道南下約365k發生一起重大車禍事故，國道上滿是車體零件碎滿地，可見當時撞擊力道之猛烈。而綠色轎車車頭全毀、安全氣囊爆開，停靠在內側車道，警消趕抵馳援，先將肢體擦傷的綠色轎車男性駕駛送醫治療。另一輛銀色轎車整輛車體嚴重變形、車體後方凹陷，一名女姓駕駛受困車內，警消趕緊破壞車體將已經失去生命跡象的人拉出送醫急救，最後宣告不治。

▲中山高365公里南下一起追撞車禍，女駕駛救出不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步肇事原因，警方取得第三方的監視影像，初步判斷肇事的綠色轎車當時車速過快，閃避不及才撞上了銀色轎車釀禍，不過真正肇事主因還要進一步鑑定才能確定。

▲中山高365公里南下路段,疑似車速過快肇禍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲中山高365公里南下一起追撞車禍，女駕駛救出不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）