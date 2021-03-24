久等了！高流音樂中心掛門牌「真愛路1號」　啟用進入倒數

▲高雄流行音樂中心地址「真愛路1號」掛門牌為開幕做準備。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

歷經12年的等待，高雄流行音樂中心海音館在27日即將進行第一次開放民眾入場的「高流Play！」滿載測試演出。高雄市政府史哲副市長率領文化局、高雄流行音樂中心工作團隊，掛上高流地址「真愛路1號」門牌，正式宣佈高流海音館「掛牌」進入最後啟用倒數階段。期待未來「真愛」流行音樂的所有樂迷朋友和同業，都能在高流找到屬於自己的「音樂真愛」。

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▲文化部蕭宗煌次長（左）及高雄市副市長史哲（右）為高流中心掛門牌。（圖／高雄市文化局提供）

副市長史哲表示，高流肩負著發展南部地區流行音樂產業的使命，卻曾發生在中央定址後不到一年，2008年即被交通部以影響高雄港發展為由函文反對興建。時任新聞局長的史哲，主張必須抗議表達市府的立場與主張，便由陳菊市長率領市府局處首長在高雄港畔靜坐抗議，當天也有高雄市許多在地藝文團體及關心高流的民眾聲援。經過不斷與行政院各部會努力溝通協調的結果，最後終於同意在加入海洋文化推廣的功能及異動興建地點之下，拍板定案。

高流董事長、文化局局長王文翠表示，高流的竣工除了初期計畫經費的波折，興建過程中也因為設計特殊而提升了施工的難度，並且由於國際音樂展演形式隨科技快速進展，設備需求與時俱進，一度造成工程的延誤及經費增加，要特別感謝行政院及文化部的支持，同意增加高流的建設經費15.06億元，讓軟硬體總預算調整至69.56億元，讓高流的硬體設備能夠更加完善，符合現下的音樂展演需求。

▲高雄流行音樂中心掛門牌，歡迎民眾3月27日參加滿載測試演出。（圖／高雄市文化局提供）

王文翠表示，2017年高雄市議會的支持，讓「行政法人高雄流行音樂中心」正式成立，能夠邀請音樂產業界專業人士、文化場域與組織經營的專業人士參與的董監事會，聘用了解與接軌音樂產業市場的執行團隊，相信未來的硬體技術、場館服務及行銷企畫都能更符合產業界需求，提供民眾更高品質的音樂展演服務。

「因為真愛，值得等待！」高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示，3月27日「高流Play！」海音館滿載測試演出，15日開放索票，3000張票在1分鐘內全數索取完畢，顯見民眾對高流殷切的期待。當天將配合高流行政法人的董監事會組成現場檢視小組，從觀眾面、動線面，或者是軟硬體各方面，進行全盤檢視。待滿載測試過依小組意見進行一段時間仔細的調校後，海音館便即將全面啟動，與所有喜愛也關心流行音樂的朋友見面。

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