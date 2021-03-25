　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法外貿部長答詢譴責中國　參議員「力挺台灣」獲喝采

▲▼法國外貿部長里斯特（Franck Riester）。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國外貿部長里斯特（Franck Riester）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電

法國參議院今天針對時事質詢內閣官員，外貿部長里斯特在答詢時強烈譴責中國大使言行與中國對歐盟的制裁；參議員卡迪克在回應時認為台灣擁有領土主權，挺台參與國際組織。

外交與國防委員會副主席、參議員卡迪克（Olivier Cadic）於今天議會中代表中間偏右黨團「中間派聯盟政團」（UC），就法中外交緊張關係質詢法國外貿部長里斯特（Franck Riester）。

卡迪克首先譴責中國駐法大使盧沙野在學者波恩達茲（Antoine Bondaz）表示「台灣有獨立外交」時對他的侮辱，以及致函「強烈反對」友台小組參議員前往台灣，並威脅即將訪台的議員。他說，你們再次召見大使，並以堅決態度反應是正確的。

他強調：「法國和參議院不會接受中國共產黨的指令。… 多虧媒體，世界逐漸發現北京獨裁政權在新科技的協助下控制中國人民。」

有鑒於歐盟22日因新疆人權問題制裁4名中國官員和一建設兵團，北京隨即對歐洲的10人和歐洲議會人權分委會在內的4機構進行報復性制裁。

對此卡迪克提問：「昨天在布魯塞爾的歐盟會議中，你們是否規劃對北京採取新的措施？你們認為批准歐中貿易協議的條件成熟嗎？」

里斯特答詢時說道：「我對中國大使的言行感到極度震驚。」他重申法國議員能自由決定參訪與會見的計畫。

他重申：「針對這位大使令人無法接受的言論，昨天外交部已經召見盧沙野，讓他瞭解事態的嚴重性，包括他針對法國議員、學術機構、學者、媒體，乃至於整個公民社會所帶來的爭議、恐嚇企圖、侮辱與詆毀，這些都是法國無法容忍的。」

里斯特表示，法國「嚴正且強烈譴責」中國對歐盟與歐洲議員祭出的制裁；而歐盟對中國32年來首次的制裁，里斯特則強調，是具歷史意義、正當且必須的決定。

在貿易關係上，里斯特坦言中國是全球重要的經濟夥伴，但「雙方關係不可以犧牲價值、原則以及我們捍衛的社會模式」。至於歐中投資協定，里斯特指出，「最近的嚴峻情勢，包括對歐洲議員的制裁，讓我們確信要在接下來的討論中，對強迫勞動等議題的要求採取非常堅定的態度」。

議員卡迪克再度回應里斯特時，拿出中國外交部的新聞稿，情緒激昂地指出文稿內容：「遭到制裁的歐洲議員不得進入『中國大陸及香港、澳門特別行政區』。其中並未提及台灣。所有人都能看到北京對台灣領土主權的默認。不應該再有任何事情阻礙台灣參與世界衛生組織與國際刑警組織。」

語畢，參議院議會現場響起熱烈掌聲，也聽到有議員高喊Bravo，表示對卡迪克發言高度贊同。

►陸駐法大使「偷提台灣議題」惹毛法外交部長　慘遭公開訓斥！
►美眾議員提案將台灣納入「北約+」　享有日韓紐澳同等待遇
►英國史學家：若美國「保不住台灣」　亦失全球龍頭地位

ET快訊
長榮貨輪救援暫停！歐媒：時間點不妙　百艘船堵蘇伊士運河
快訊／台南男挽回女友不成　猛砍女友媽、阿嬤1死1傷
春雨全台喝水1150萬噸！這水庫最大贏家　專家曝45天嚴重預
護理師接種AZ住加護病房　衛福部證實
長榮貨輪卡蘇伊士運河最新救援影片曝光！挖土機、拖船待命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

石原聰美點燃東奧聖火！　萬人121天接力「跑遍日本」

長榮貨輪還在原地　受困前軌跡竟「有如巨雕」…全球網友笑了

長榮貨輪「救援暫停」…歐媒：時間點不妙！　百艘船堵蘇伊士運河

法外貿部長答詢譴責中國　參議員「力挺台灣」獲喝采

長榮貨輪「地面視角」救援影片曝！　挖土機、拖船待命蘇伊士運河

立陶宛提案修法　準備派商務代表來台！朝在台設處更進一步

快訊／北韓又射了！朝日本海發射…《路透》：日本懷疑是彈道飛彈

經濟復甦樂觀訊號沒用？　美股再收低

國際油價大幅反彈！　長榮貨輪還卡在蘇伊士運河

對抗北京挑戰　美歐宣布重啟中國議題對話機制

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

優惠不打烊！ 肯德基推餐點代碼券激省5千元

石原聰美點燃東奧聖火！　萬人121天接力「跑遍日本」

長榮貨輪還在原地　受困前軌跡竟「有如巨雕」…全球網友笑了

長榮貨輪「救援暫停」…歐媒：時間點不妙！　百艘船堵蘇伊士運河

法外貿部長答詢譴責中國　參議員「力挺台灣」獲喝采

長榮貨輪「地面視角」救援影片曝！　挖土機、拖船待命蘇伊士運河

立陶宛提案修法　準備派商務代表來台！朝在台設處更進一步

快訊／北韓又射了！朝日本海發射…《路透》：日本懷疑是彈道飛彈

經濟復甦樂觀訊號沒用？　美股再收低

國際油價大幅反彈！　長榮貨輪還卡在蘇伊士運河

對抗北京挑戰　美歐宣布重啟中國議題對話機制

屏東市電子遊藝場經營賭博電玩　40機台遭查扣

劉彥君／內線交易紅線關鍵在於前後18小時

從零開始陪伴！滙豐卓越理財「一站式服務」看準客戶需求　收服高科技新貴

快找室友逛好市多！住宿妹曝「必買5大美食」CP值破表：平分超便宜

18歲情侶「6萬假鈔」買2支哀鳳甩手變賣　贓款死不交出慘遭羈押

一度胖到55Kg…峮峮再PO「露肚照」現真實身材！網：很少看妳穿這樣

跟老公吵架　婆婆關心只會說「4字」！人妻氣炸：我怕下次會失控

左轉車禍佔34%　屏東市民生路3交叉路口增左轉號誌

空軍：F-5戰機新式彈射椅年底交貨　最快今年5月底簽約

「供5停2」分區供水　國民黨轟：前瞻千億預算花到哪了？

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

國際熱門新聞

19歲純情男和女友媽上床　20秒就結束了

女大生搬進宿舍　室友竟長得一樣

長榮貨輪卡運河　「地面視角」救援影片曝光！

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

長榮貨輪堵運河　BSM：仍未脫困

長榮貨輪擱淺　蘇伊士運河至少塞2天

國際油價大幅反彈！　長榮貨輪還卡在蘇伊士運河

狗狗吃飯太靠近狗盆 1歲女被咬死

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

長賜輪局部脫淺　蘇伊士運河將復航

即／北韓「又射了」！疑試射彈道飛彈

經濟復甦樂觀訊號沒用？　美股再收低

H＆M抵制新疆棉激怒中網友！瑞典總部回應了

更多熱門

相關新聞

立陶宛修法　朝在台設處更進一步

立陶宛修法　朝在台設處更進一步

立陶宛政府提案修法，準備派遣商務代表到台灣，朝在台成立代表處的目標邁進。立陶宛外長林克維丘斯強調，與台灣強化關係並不違背一個中國政策。

對抗北京　美歐重啟中國議題對話機制

對抗北京　美歐重啟中國議題對話機制

中國軍機穿透美軍航艦防線之可能

中國軍機穿透美軍航艦防線之可能

用疫苗迫台巴斷交？　陸國台辦否認

用疫苗迫台巴斷交？　陸國台辦否認

美國防部新聞指台灣非中國　陸回應

美國防部新聞指台灣非中國　陸回應

關鍵字：

法國台灣中國

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

空姐喝醉路倒被帶走！警驚逮撿屍

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

快訊／突升級冷氣團今晨8.6℃！　6縣市低溫特報

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面