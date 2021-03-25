法外貿部長答詢譴責中國　參議員「力挺台灣」獲喝采

▲法國外貿部長里斯特（Franck Riester）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電

法國參議院今天針對時事質詢內閣官員，外貿部長里斯特在答詢時強烈譴責中國大使言行與中國對歐盟的制裁；參議員卡迪克在回應時認為台灣擁有領土主權，挺台參與國際組織。

外交與國防委員會副主席、參議員卡迪克（Olivier Cadic）於今天議會中代表中間偏右黨團「中間派聯盟政團」（UC），就法中外交緊張關係質詢法國外貿部長里斯特（Franck Riester）。

卡迪克首先譴責中國駐法大使盧沙野在學者波恩達茲（Antoine Bondaz）表示「台灣有獨立外交」時對他的侮辱，以及致函「強烈反對」友台小組參議員前往台灣，並威脅即將訪台的議員。他說，你們再次召見大使，並以堅決態度反應是正確的。

他強調：「法國和參議院不會接受中國共產黨的指令。… 多虧媒體，世界逐漸發現北京獨裁政權在新科技的協助下控制中國人民。」

有鑒於歐盟22日因新疆人權問題制裁4名中國官員和一建設兵團，北京隨即對歐洲的10人和歐洲議會人權分委會在內的4機構進行報復性制裁。

對此卡迪克提問：「昨天在布魯塞爾的歐盟會議中，你們是否規劃對北京採取新的措施？你們認為批准歐中貿易協議的條件成熟嗎？」

里斯特答詢時說道：「我對中國大使的言行感到極度震驚。」他重申法國議員能自由決定參訪與會見的計畫。

他重申：「針對這位大使令人無法接受的言論，昨天外交部已經召見盧沙野，讓他瞭解事態的嚴重性，包括他針對法國議員、學術機構、學者、媒體，乃至於整個公民社會所帶來的爭議、恐嚇企圖、侮辱與詆毀，這些都是法國無法容忍的。」

里斯特表示，法國「嚴正且強烈譴責」中國對歐盟與歐洲議員祭出的制裁；而歐盟對中國32年來首次的制裁，里斯特則強調，是具歷史意義、正當且必須的決定。

在貿易關係上，里斯特坦言中國是全球重要的經濟夥伴，但「雙方關係不可以犧牲價值、原則以及我們捍衛的社會模式」。至於歐中投資協定，里斯特指出，「最近的嚴峻情勢，包括對歐洲議員的制裁，讓我們確信要在接下來的討論中，對強迫勞動等議題的要求採取非常堅定的態度」。

議員卡迪克再度回應里斯特時，拿出中國外交部的新聞稿，情緒激昂地指出文稿內容：「遭到制裁的歐洲議員不得進入『中國大陸及香港、澳門特別行政區』。其中並未提及台灣。所有人都能看到北京對台灣領土主權的默認。不應該再有任何事情阻礙台灣參與世界衛生組織與國際刑警組織。」

語畢，參議院議會現場響起熱烈掌聲，也聽到有議員高喊Bravo，表示對卡迪克發言高度贊同。

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