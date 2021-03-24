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用疫苗迫巴拉圭與台斷交？　大陸國台辦：民進黨「賊喊捉賊」

▲▼ 巴拉圭,防疫。（圖／路透）

▲ 巴拉圭新冠肺炎疫情嚴峻，多地封鎖。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

台灣唯一南美洲友邦巴拉圭新冠肺炎疫情嚴重，外傳中國大陸以自產疫苗，誘導巴拉圭與台斷交。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日晚間發出聲明，表示陸方反對把疫苗問題政治化，還抨擊是民進黨炒作相關議題，稱「賊喊捉賊，只會自取其辱。」

朱鳳蓮說，關於疫苗問題，我們（大陸）一貫主張讓疫苗成為各國人民用得上，用得起的公共產品，並以實際行動像許多有需要的國家提供疫苗，或和其展開疫苗合作。

巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）18日在推文中感謝說：「台灣人民與我們團結在一起，我們的兄弟中華民國（台灣）向我們捐贈了28萬片口罩，這些物資此刻對我們是莫大的幫忙，我們和台灣雖如此遙遠，卻又無比親近，謝謝！」（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）

▲台灣和大陸都曾向巴拉圭援助醫療物資。圖為巴拉圭衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）感謝收到台灣口罩。（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）

朱鳳蓮接著重申，一個中國原則是國際社會普遍共識，民進黨在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」和「台獨」行徑沒有出路。

關於巴拉圭的疫苗問題，據當地媒體日前報導，巴國政府為加速取得疫苗，向多國求援，包括試圖讓台灣將向AZ的疫苗中，先讓出200萬劑供巴拉圭優先取得，以及透過阿聯酋與智利取得中國大陸製疫苗，中方則暗示願提供疫苗換取雙邊關係的提升。

對於台灣是否讓出疫苗一事，我外交部第一時間回應，此事並非事實，但表態基於台巴友好邦誼，在既有的雙邊合作架構下，我方正透過不同管道協助巴國洽購取得疫苗。

外交部還說指稱，巴國外長阿瑟維多（Euclides Acevedo）在接受媒體訪談時也公開強調，向中國大陸洽購疫苗不影響與台灣維持的外交關係。

值得注意的是，外交部拉美司長俞大㵢23日進一步表示，巴國政府已聲明，有關中國或中國疫苗廠商代表、仲介商，以與台灣斷交作為取得疫苗的提案感到存疑，且毫無正當性，並有損巴拉圭國家主權。

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