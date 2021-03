▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。(圖/記者陳政錄攝)

記者陳政錄/北京報導

美國《國防部新聞》日前報導「國防部官員描述印太地區情勢」時指出,「台灣從來不是中國的一部分」,引發討論。對此,大陸國台辦24日發布回應稱,美方有關言論是完全錯誤的,並指民進黨方面呼應相關言論,是挑戰一個中國原則,不可能得逞。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示,「台灣地區是中國的一部分。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」她說,這是國際社會的普遍共識,我們敦促美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,慎重妥善處理台灣問題。

據了解,美國《國防部新聞》15日的報導「國防部官員描述印太地區情勢」指出,北京在印太地區帶來重大挑戰,包括宣稱要將台灣統一、納入統治範圍,但「台灣從來不是中國的一部分」(Taiwan was never part of China)。美國為實現該地區的自由開放,除了與盟友加強合作之外,也持續關注中方軍事能力。

