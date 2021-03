陸駐法大使「偷提台灣議題」惹毛法外交部長　慘遭公開訓斥！

▲法國外長勒德里安23日召見中國駐法大使盧沙野。(圖/路透)



文/中央社

法國外長勒德里安今天召見中國駐法大使盧沙野,表達對使館言行超越紅線的不滿。消息人士透露,盧沙野才想要提及台灣,就被勒德里安打斷。而盧本人也已成法中關係的問題。

法國外交部今天表示:「在外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)的要求下,我們早上召見了盧沙野大使,向他表達我們對他的不滿。」

盧沙野今天上午至外交部赴約時,外交部亞洲事務主任洛爾拉里(Bertrand Lortholary)告訴盧沙野:「(中國)大使館的作法及公開評論的論調令人完全無法接受,並且超出世上任何大使館普遍接受的界限。對國會議員、學者、記者的侮辱、煽動和威脅,這些恐嚇作法會導致根本問題。」

會面歷時約20分鐘,當盧沙野想要提及台灣時,即被告知下次再約。一位外交消息人士表示:「我們不想將他列為不受歡迎人士(persona non grata),但我們希望停止攻擊。他的態度與其尋求共同點的角色不相符,反而已成為法中關係的問題。」

盧沙野昨天以「行程關係」為由,拒絕法國外交部邀請。法國外交部昨晚正式發布新聞稿回應,表示「有鑒於中國大使館過去幾天公開的不當發言,包括對於國會議員與一名學者的污辱和威脅,我們在此提醒維也納外交關係公約中對於外館運作的基本規範,例如對於公開言論。中國使館請謹守公約」。

法國外交部在新聞稿中表示,在法國,尊重原則與基本自由是對每個人的要求,包括學術與研究自由、個人自由、對權力分立與法國憲法原則的尊重。「對獨立學者的污辱以及和法國議員的爭議,不僅令人無法接受,也完全不應存在於中國大使館負責推動的法中關係裡。中國大使館應該要尊重權力分立,以及法蘭西共和國的所有法律」。

新聞稿最後表示,法國外交部將召見盧沙野,以當面向他傳達以上訊息。

勒德里安本人22日晚間也針對中國駐法使館在推特(Twitter)上一連發出兩則貼文,口氣相當嚴峻,事態嚴重性可見一斑。他寫道:「中國駐法使館針對歐洲議員、學者與外交人員的言論與行為完全不可接受。我已要求召見中國駐法大使,以嚴正提醒他這些訊息。」

Dans nos relations avec la Chine, il n’y a pas de place pour les insultes et les tentatives d’intimidation contre des élus de la République et des chercheurs. Nous défendons ceux qui incarnent la liberté d’expression et la démocratie. Toujours et partout. https://t.co/L4dVphH8lw