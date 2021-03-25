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立陶宛提案修法　準備派商務代表來台！朝在台設處更進一步

▲▼ 立陶宛外長林克維丘斯（Gabrielius Landsbergis） 。（圖／翻攝自臉書／Gabrielius Landsbergis）

▲外長林克維丘斯強調，強化與台灣關係並不違背一個中國政策 。（圖／翻攝自臉書／Gabrielius Landsbergis）

文／中央社記者林育立柏林24日專電

立陶宛政府提案修法，準備派遣商務代表到台灣，朝在台成立代表處的目標邁進。立陶宛外長林克維丘斯強調，與台灣強化關係並不違背一個中國政策。

「波羅的海通訊社」（Baltic News Service）報導，立陶宛政府23日向國會提案，準備修改公務員法，讓政府得以派駐商務代表到國外。

經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonait ė）強調，修法目的是讓立陶宛在沒有外交代表機構的地區、例如台灣成立經濟代表處和外派商務代表。

即便中國反對，立陶宛仍規劃今年在台灣成立經濟代表處。林克維丘斯（Gabrielius Landsbergis）表示，與台灣加強關係，並不違背與中國的協定和一個中國政策，不過他透露中國最近透過施壓立陶宛企業的方式，試圖阻止立陶宛與台灣走近。

林克維丘斯17日接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時，還批評中國為拉攏中東歐國家成立的「17+1」、也就是中國與中東歐17國的合作機制。

他說，「17+1」的好處不符期待，甚至帶來反效果，導致歐盟容易被分化，應對中國最好的辦法是歐盟27 個成員國團結一致。

去年10月立陶宛舉行大選，選後上台的新政府積極推動對台關係，對中國立場也轉趨強硬，今年1月以國家安全為由禁止機場使用中國同方威視（Nuctech）生產的行李安檢設備。

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