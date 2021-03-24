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快訊／高虹安爆大陸禁止台灣鳳梨酥進口...理由竟是豬油可能含萊劑

▲▼民眾黨立委高虹安。（圖／記者徐政璿攝）

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

中國大陸對台下鳳梨禁令，從3月1日起，台灣鳳梨禁止外銷至中國大陸，嚴重衝擊農民生計。民眾黨立委高虹安24日爆料，他接獲兩岸物流業者陳情，今天起鳳梨酥在小三通又被禁止，理由是鳳梨酥的成分有豬油，而豬油裡可能含有美國豬肉的萊克多巴胺藥物。

台灣鳳梨正剛進入採收期，但中國大陸日前卻突然宣布3月1日起，台灣鳳梨禁止外銷中國大陸，主要是因為多次發現台灣鳳梨有有害生物，對我國鳳梨產業無疑是重擊。

高虹安24日下午在立法院經濟委員會質詢時表示，兩岸物流有二個渠道，包含正貿和小三通，他接獲物流業者陳情，今天起鳳梨酥在小三通已經被禁止，理由竟是鳳梨酥的成分有豬油，而豬油裡面可能含有美國的萊克多巴胺藥物。

高虹安表示，陸媒日前提及不止要禁鳳梨，還要禁止曾是大陸民眾熱烈追捧的鳳梨酥，因為鳳梨酥使用豬油，而現在台灣的豬油可能來自於美國進口的萊劑，現在正應驗中，經濟部要趕緊因應。

對此，經濟部次長曾文生表示，「會盡快去了解」。

高虹安接著說，「這事情非常嚴重，若還沒掌握在情報搜集要再加強！」、「下一步如果是香腸，會影響到台灣多少？」

曾文生回應，中國大陸在貿易上，有不正常的手法，政府不樂見，也覺得不合理，這樣做法應該被譴責，而且台灣到目前為止沒有萊豬進口，這不是正常的貿易手段，對兩岸關係不是好事。

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