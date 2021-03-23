「異次元入口」封了！北市2女搭神秘升降梯消失騎樓　屋主默默拆除

記者袁茵／台北報導

一名網友於2月上傳一支影片，是台北民生西路一戶住宅疑為了方便通行，在騎樓設置了一個可以載人、相當陽春的升降梯，只見2名女子就這樣在騎樓搭乘電梯，消失在影片中，引發網友熱議。北市建管處認定違法後，要求屋主限期一個月內拆除，事隔一個月，屋主也已經配合將該電梯拆除，案件結案。

▲台北市民生西路「神秘升降機」已被封住。（圖／台北市建管處提供）

從網友在臉書社團「路上觀察學院」分享的影片中可以看見，陽春版升降機位在一處騎樓下方，升降梯大約只能同時容納2個人使用，僅用幾根鐵條圍起一個空間，大體上仍是開放式環境，上方則是一個狹窄的長條隧道，不清楚乘客最終會通往何處。

針對該陽春升降機，原本台北市建管處表示，該電梯位在台北市民生西路50號，違反擅自增設升降設備等結構變更，將依法裁罰所有權人6萬元，並要求立即停止使用該升降機，限期一個月內拆除完畢，若建管處上門複查時未能改善，得依法連續處罰，並依違建查報進行拆除。

不過，後來屋主出面喊冤，提及該升降機已經存在48年，不懂北市府要罰什麼？而建管處隨後也表示，如果是2004年《建築物使用類組及變更使用辦法》發佈前就設置的，就不會裁罰，不過仍得拆除改善。

事隔一個月，北市建管處23日表示，該屋主已自行拆除神秘電梯，15日再去現場時，確實已經改善完成，整個案件結案。

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▼台北市民生西路出現「神秘升降機」，被要求限期改善。（圖／台北市政府建管處提供）