離奇！北市婦上香途中慘遭公車輾斃　司機、乘客竟沒人察覺

記者張君豪／台北報導

23日清晨6點50分左右，台北市信義區松山路、福德街口發生一起公車輾斃過馬路老婦人的意外，轄區信義警方表示：當時朱姓老婦（86歲）正準備穿越馬路，卻遭從身後而來的台北客運263公車撞倒輾斃，車禍發生後，公車竟然駛離現場、司機並未下車察看。

▲北市信義區福德街路口23日清晨6點50分左右發生老婦人過馬路遭輾斃的死亡車禍。（圖／記者張君豪翻攝）





▲老婦人走過路口就遭公車輾斃，在路口監視器留下最後身影。（圖／記者張君豪翻攝）

上午10點左右，這名肇事馬姓公車司機（男性、60歲）經警方通知、在公司稽查人員陪同下到信義警分局到案，馬男到案後表示，他因公車高低視野落差，以及該路口附近施工路面顛簸，車禍意外發生時他並無察覺異狀。

▲老婦人走過路口就遭公車輾斃，信義交通分隊中隊長黃汝華說明案情（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現朱姓老婦人家住信義區，今晨打算出門到福德街奉天宮上香祈福，未料卻遭到同路口左轉公車輾斃。警方調閱監視器發現，該輛肇事公車輾壓老婦後，約行駛10多公尺就停靠路邊站牌載客，公車上約有數名乘客下車，公車上下車乘客均未發現公車輾人異狀，相當離奇。

警方初步研判，公車駕駛可能沒有說謊，經警方酒測後酒測值為零，偵訊後將他依過失致死、肇事逃逸罪嫌移送台北地檢署偵辦。



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