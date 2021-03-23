飛官潘穎諄「可能墜山區」！國軍加強地面搜救　兩棲攜彎刀挺進山

記者莊智勝／台東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰鬥機昨（22日）下午3時許發生擦撞、雙雙墜海，中尉飛官羅尚樺不幸殉職，而上尉飛官潘穎諄目前仍然下落不明，今晨軍方在海岸線尋獲部分機體殘骸與飛行軍靴，但目前暫無法判斷該軍靴所有者是誰；目前軍方指出，不排除潘穎諄彈射後墜落山區，現已加強兵力沿海岸線往山區搜索，盼能在最短時間內盡早找到潘穎諄。

▲飛官潘穎諄目前仍然下落不明。（圖／翻攝自當事人臉書）



負責地面搜救的三軍聯訓基地指揮官張明德少將指出，今天海象不佳，且山區又屬複雜地形，搜救任務存在一定危險性，軍方也提醒士官兵注意自身安全，希望能在黃金救援時間內找到潘。張明德說，昨夜在海岸線發現飛行軍靴，今晨又找到機體殘骸，但目前線索不足，還沒有辦法確認該軍靴所有者是誰，須送回空軍鑑定後才能釐清。

▲軍方目前在海岸線尋獲機體殘骸，以及飛行軍靴。（圖／記者吳奕靖攝）

張明德表示，今地面搜救部隊合計共派出293員，分別沿著海岸線、順著海流方向往南進行搜救，並依據潘穎諄可能落水位置、彈射椅發現位置及空軍提供之衛星定位座標等訊息，對周邊6公里進行加強搜索，目前懷疑潘可能墜落在鄰近山區，因此也派出兩棲偵搜部隊攜帶彎刀、繩索挺入山區搜救，「弟兄們都抱著相當沉痛的心情搜索，希望能盡快傳出好消息。」

▼飛官潘穎諄性格陽光開朗，如今下落不明，家屬及國軍弟兄都相當著急。（圖／翻攝自當事人臉書）