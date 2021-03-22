快訊／F-5E墜海！飛官羅尚樺死因出爐　「顱內出血」致神經休克

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記者趙蔡州、楊漢聲／台東報導

台東空軍2架F-5E戰機22日發生墜海意外，2名飛官雖然緊急跳傘逃生，但26歲羅尚樺被尋獲時，仍失去生命跡象送醫後不治。檢方22日晚間趕到台東馬偕醫院，相驗羅尚樺遺體確認詳細死因。

台東地檢署初步研判，羅尚樺死因為戰機在彈射時，導致頭部外傷顱內出血，終因中樞神經休克，死亡方式為意外，本署將持續深入調查，以釐清事發之原因。

▲飛官羅尚樺。（圖／翻攝空軍官校官網）

▲檢方相驗羅尚樺遺體，軍方同袍列隊敬禮。（圖／記者楊漢聲攝）

國防部22日下午證實，4架空軍F-5E下午2時30分從台東志航基地起飛訓練，其中2架3時06分在屏東外海1.4浬處疑似擦撞墜海，軍方隨即出動黑鷹直升機及台東、屏東海巡單位搜救，不久後就尋獲飛官羅尚樺，但其已失去呼吸心跳送醫不治，而飛官潘穎諄仍下落不明。

據悉，潘穎諄上尉今年才28歲，空官104年班畢業，總飛行時數601小時35分鐘、F-5E飛行時數為407小時15分鐘。羅尚樺中尉則是空官106年班畢業，總飛行時數是404小時30分鐘、F-5E飛行時數199小時。兩名飛官均新婚不到一年，其中羅尚樺才剛登記不到一個月，不料卻發生意外殉職。

▲羅尚樺與妻子的合照。（圖／翻攝臉書）

F-5E已經不是第一次發生事故，上一次意外發生於2020年10月，飛官朱冠甍在執行訓練時，因為發動機故障最終墜海，他雖然也跳傘逃生，卻遭降落傘繩勾纏住，最終吃水過多失去生命跡象，送醫後不幸殉職。

事發後，F-5E全面停飛檢修，直到11月初經天安特檢後，由空軍司令熊厚基親自復飛，不料才復飛不到5個月，又傳出事故消息。

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