幼兒2月才出生！上尉潘穎諄父親「相信兒子還活著」　軍方持續搜救中

記者邱茀濱／綜合報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰鬥機今（22）日疑似擦撞後墜海，其中26歲羅尚樺中尉經搶救仍不幸殉職，而潘穎諄上尉則生死未卜，至今仍未尋獲。對此，潘穎諄父親在電話中表示，他相信兒子還活著，其他不願多談。

▲F-5E墜機、飛官失聯沿岸搜索畫面。（圖／記者吳世龍攝）



據了解，潘穎諄才剛結婚5個多月，兒子也在2月剛出生。據《中時電子報》報導，潘的父親3月初才在臉書分享孫子的照片，如今卻傳出噩耗，他在電話中不願多談，僅表示「相信兒子還活著」。

另外，潘穎諄的哥哥潘聖旻稍早接受電訪指出，弟弟是全家人的驕傲，如今發生墜機意外失蹤，家人都非常著急，但卻無所適從，而目前已經尋獲另一名飛官羅尚樺，弟弟應就在附近，只希望軍方能加強搜救，讓弟弟能平安歸來。

戰機失事消息傳出後，國防部緊急成立應變中心，各相關單位正進行協尋任務。由於上尉潘穎諄仍未尋獲，國軍晚間出動大批人力，現場有多項照明設備，更在海中央投射照明彈，全力搜救失聯飛官。

現場聯訓指揮官張明德晚間受訪時說，稍早羅尚樺飛官落海後，由直升機吊掛救回，並在台26線73K處尋獲他的傘具連座椅，最後會送回第六聯隊的基地做後續的鑑定。另外，今晚會全力搜救，希望盡快找到飛行員潘穎諄。

「此刻，救人第一！」蘇貞昌22日晚間於臉書表示，國軍、海巡同仁正在東部外海，搜救因事故失聯的F-5E飛官潘穎諄上尉，搜索行動不會因天黑中斷，請大家替所有搜救同袍加油；捍衛國家空疆是偉大而辛苦的工作，為殉職的羅尚樺感到惋惜與悲愴，也向家屬、親友致上誠摯慰問。

▲F-5E戰鬥機擦撞，空軍飛官潘穎諄仍失聯。（圖／翻攝臉書）



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