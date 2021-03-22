檢相驗羅尚樺遺體！同袍列隊敬禮「送最後一程」　羅妻痛哭腿軟

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記者趙蔡州、楊漢聲／台東報導

台東空軍2架F-5E戰機22日發生墜海意外，2名飛官雖然緊急跳傘逃生，但26歲羅尚樺被尋獲時，仍失去生命跡象送醫後不治，至於潘穎諄上尉仍生死未卜。

檢方22日晚間趕到台東馬偕醫院，相驗羅尚樺遺體確認詳細死因。羅尚樺的妻子也趕到現場，畫面中她眼眶泛淚、腿軟需要人攙扶才可以走動。

羅尚樺遺體移動時，軍方同袍在現場站成一排舉手敬禮，送羅尚樺最後一程。

▲檢方相驗羅尚樺遺體，遺體移動的過程中，軍方列隊敬禮。（圖／記者楊漢聲攝）

台東地檢署初步研判，羅尚樺死因為戰機在彈射時，導致頭部外傷顱內出血，終因中樞神經休克。死亡方式為意外，本署將持續深入調查，以釐清事發之原因。

▲羅妻趕到醫院，眼眶泛淚，腿軟需要別人攙扶。（圖／記者楊漢聲攝）

▲羅妻趕到醫院，眼眶泛淚，腿軟需要別人攙扶。（圖／記者楊漢聲攝）

國防部22日下午證實消息，4架空軍F-5E下午2時30分從台東志航基地起飛訓練，其中2架3時06分在屏東外海1.4浬處疑似空中擦撞墜海，軍方隨即出動黑鷹搜救機及台東、屏東海巡單位前往搜救，不久後就尋獲飛官羅尚樺，但其已失去呼吸心跳送醫後不治，而飛官潘穎諄仍下落不明。

據悉，潘穎諄上尉今年才28歲，空官104年班畢業，總飛行時數601小時35分鐘、F-5E飛行時數為407小時15分鐘。羅尚樺中尉則是空官106年班畢業，總飛行時數是404小時30分鐘、F-5E飛行時數199小時。

▲飛官羅尚樺與羅妻合照。（圖／翻攝臉書）

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