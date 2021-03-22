台北捷運10年後路網曝光131站→182站　信義東延段2023年底完工





▲台北捷運興建中路網。（圖／台北市政府捷運工程局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

捷運木柵線於1996年3月28日完工通車，除了讓台北市升格為全台第一個有捷運行駛的都市，也開啟了國內第一條無人駕駛的中運量捷運系統；台北市政府捷運局表示，現在日旅運量超過200萬人次的台北捷運，已有131個車站，加上目前正在興建中的信義線東延段、萬大線，未來10年後可望達到182站以上，其中信義線東延段預計2023年底就能完工。

北市捷運局指出，為打造綠色運輸典範城市，目前仍持續興建中的路線有萬大線第一期，9.5公里，9座車站及一座機廠，截至2月底的進度為53.24％，預計2025年底完工；信義線東延段共1.4公里、1座車站，截至2月底的進度為47.31%，預計2023年底完工；另萬大線第二期，共13.3公里，13座車站，與環狀線北環段及南環段20.66公里、18座車站均已完成細部設計，2021年將陸續發包施工，預計2028年底完工。

捷運局指出，北市府將環型路網推動列為第一優先施政要項，目前規劃中的東環段為環狀線最後一塊拼圖，綜合規劃報告書已送中央審議。

捷運局介紹，東環段全線採地下方式興建，未來會與環狀線一期、南北環銜接採「一車直達」方式結合，共同形成「山手線」完整環型路網，全環路線共49.2公里、42個車站，串連既有輻射捷運6條路線，其中有14站與16鐵（高鐵、台鐵、機捷、捷運及輕軌計畫）交會轉乘，提供直接高效運輸系統及更便捷多元的服務。

台北市捷運局指出，目前負責興建台北捷運路網建設的長度已達152公里、131個車站，而環型路網再加上目前興建中的信義線東延段、萬大線等，未來10年後台北捷運路網可達到210.4公里及182站以上，「台北捷運路網結構再進化，改變讓你看得見。」

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▼捷運南北環段。（圖／新北市政府捷運工程局提供）