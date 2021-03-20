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粉帽女逃票還上網討拍汙衊站務員　北捷怒開7500罰單

▲▼台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／記者季相儒攝）

▲北捷發生逃票事件。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

日前一名女網友在臉書社團「爆料公社」PO文，控訴遭捷運台電大樓站的站務人員尾隨、指控出站未刷卡，甚至還當眾出手拉扯頭髮、毆打。如今北捷還原真相，確認是該名女子「逃票並拒絕驗票還攻擊站務人員」，事後在網路社群惡意不實指控的行徑有如「作賊喊捉賊」，北捷不僅協助同仁提告，另依《大眾捷運法》開罰該女子7500元。

北捷指出，該事件發生在13日晚間21時40分，捷運松山新店線台電大樓站。站務人員發現一位女性旅客尾隨前方旅客出站並往站外移動，站務員立即趨前查驗票卡，於出口前攔獲持續往外走之逃票旅客。站務員拉住其後背包，逃票旅客隨即停下並揮舞拳頭攻擊站務員，並對其他支援站務人員持續表示無權利查驗票卡。

北捷感謝現場熱心目擊民眾，主動表達願意作證逃票旅客攻擊站務員意願。經站務人員通報轄區警方，由轄區警方將逃票旅客帶回詢問處，經捷警協助，該逃票旅客才出示3張票卡，經查驗後均無進出站資訊，違反大捷法逃票證據明確。

北捷表示，該名女性旅客自台電大樓站出站逃票未刷卡，並拒絕驗票及揮舞拳頭攻擊站務人員，已導致站務員因左臉及左臂腫痛。北捷嚴厲譴責該逃票旅客在網路社群惡意不實指控站務員，「作賊喊捉賊」的行為，。

北捷指出，目前該站務員已完成驗傷，北捷嚴厲譴責逃票旅客，除已立即慰問同仁外，並將全力捍衛同仁權益，協助提出刑事及民事求償。另依大眾捷運法第50條第1項第5款開立台北市政府裁處書，罰款7500元。

北捷強調，依照大捷法，旅客應配合站務人員查票，進入捷運系統請遵守購票搭車規定，以正確方式感應車票進出車站，如經查獲逃票將依大捷法處理，呼籲旅客遵守購票乘車規定，切勿以身試法。

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