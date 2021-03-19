環狀線Y19A站切斷產業園區動線　詹順貴帶500人衝北市府抗議

▲環狀線Y19A切斷產業園區動線，詹順貴帶500人衝北市府抗議。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行經新北產業園區的捷運環狀線北環段，站體與軌道設計由地下改為高架，引發路線出土段選址爭議。前環保署長詹順貴19日率領由新北產業園區業者組成的自救會，到北市府前抗議，痛批捷運規劃嚴重影響生計，將赴台北高等行政法院遞送定暫時狀態假處分聲請書，盼透過法院裁定讓捷運局就爭議段部分暫時停工。

千名受害廠商組成自救會到北市府前抗議，還請來鼓隊、舞龍舞獅等，氣勢十足。受影響業者表示，規畫在新北產業園區的捷運環狀線北環段Y19A地下車站，從地下化改為高架化，衍生路線出土路段選址爭議。

受影響業者不滿指出，出土段不僅截斷交通要道、影響貨櫃車動線，罔顧人車安全，施工震動更會影響附近提供國際大廠料件的高科技廠商。

詹順貴說，新北產業園區受害廠商達幾百家，受影響員工近8000人，新北五工路剛好是新北產業園區最重要的出入口，這次出土段規劃把五工路縮減將近一半，造成20噸以上的大型貨櫃車進出非常不方便。

詹順貴還提到，最早方案其實是採全地下化，之後要做變更時，按照環評法相關規定，必須要做變更差異的影響程度跟範圍，調查清楚後，若影響輕微才可以做，「但94年間變更規劃，完全沒調查評估，當時環評審查貿然通過是違法的」。

詹順貴表示，自救會向環保署遞交公民告知書，希望環保署回頭去糾正這樣錯誤，依照環評法第18條規定，要求開發單位、台北市捷運工程局去做環境影響調查報告、因應對策。詹強調，他們並沒有反對捷運興建，只是希望調整設計，沒有的影響路段可以繼續施工，這麼卑微的請求，捷運局卻敷衍了事，被逼到走頭無路只好到北市府抗議。

而與柯文哲關係密切的台北市議員陳建銘，今天也到場率群眾高喊「柯文哲出來面對」。他痛批，自己曾多次安排廠商代表跟北市府溝通，但捷運局都不願理睬，這才是他們不滿的地方。他說，捷運局完全未顧及百姓生計，喊話要北市府重新檢討方案。

對此，捷運局副局長陳耀維表示，當初在討論捷運是否要進入產業園區時，有針對當地廠商做意願調查，最後當地30多家廠商都同意，僅2家廠商反對。陳說，其他方案不是要拆除民房，就是橫跨高速公路；他強調，該方案已核定，再做變更的話只會衍生其他問題。

針對自救會提到的交通問題，陳耀維說，現場有很寬的人行道，人行道可以削減成2.15公尺。至於聯結車通行困難部分、進入園區會撞到牆，捷運局有觀察過，現在車道寬度是符合標準，他大型車要轉彎本來就會有點跨線行駛，未來會透過標線、燈號管制，讓他車子還是可以進去，不會違法。且每天會轉進工廠的一天只有10多輛，避開尖峰時間根本不會有影響。

至於違反環評的部分，陳耀維說，環評時沒針對出土段會產生什麼問題而詳細說明，捷運經過會產生噪音、震動、污染、空氣、交通量等影響都有做評估，現在自救會質疑94年通過變更規劃有問題，他認為這有「先畫靶再射箭」的問題，這是不合理、不公平的。