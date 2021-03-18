　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

起底超淫黑歷史！PO前女友裸照還酸不缺笨女孩　變態大叔身份曝　

▲▼ 北捷 。（圖／ETtoday新聞雲）

▲網路論壇「Beauty CLUB」2014年舉辦裸拍比賽，模特兒於蘆洲線捷運先嗇宮站忘我拍攝差點吃上官司。（圖／ETtoday新聞雲）

記者黃宥寧／台北報導

2014年網路瘋一時的裸拍族攻入北運案，經查竟是知名裸拍網站BeautyCLUB所舉辦「大眾運輸系統裸拍比賽」。身材姣好正妹坐北捷車廂內等處拍攝。士檢認為女模沒有做出引起他人性慾不算猥褻，業者華顥洲及女模不起訴，但華男與女友分手後竟將照片貼在個人Twitter，女方發現怒告。最後以30萬和解，士林地院依散布猥褻影像罪，判華男2月徒刑、緩刑2年。

46歲的華男在推特（Twitter）自介「色色變態大叔」，時不時會約小模外拍，其中一名曾與他交往的小湘（化名），在2人相好時，讓華男拍13張下體裸露、姿勢撩人的照片，不料雙方分手後，華男竟將照片PO上推特，並留言嘲諷「世間永不缺笨女孩」，他遭逮時一度否認犯罪。

▼華男自嘲自己是一個色色的變態大叔並表示就是popo色色作品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼華男公開邀請拍攝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

華男與小湘交往期間，也拍下多張尺度極大的照片，2人分手後，小湘要求刪除照片，但華男竟於2019年10月至2020年4月間，13次PO出小湘的裸露照，不僅害小湘全身上下被看光，還在照片旁加註「來點不一樣的M字腿情慾風」、「笨不要緊，但要知道自己哪裡笨」、「色…色…色…攝影師，這就是我」，讓小湘氣得提告，檢方依散布猥褻物等罪起訴；士林地院考量華男認罪、已與小湘和解，判他2月徒刑、得易科罰金6萬元、緩刑2年。

經查發現2014年造成極大轟動的北捷裸拍案，就是因華男在BeautyCLUB推出「大眾運輸系統裸拍比賽」，並且該網站沒有申請帳號通通點進不去，要成功申請就是必須PO上自己的作品。當初引起極大討論度就是在蘆洲線捷運先嗇宮僅穿一件長版牛仔襯衫，拍下三點全露裸照，該照片當初更獲得會員好評，奪下第一。

▼女模北捷新莊線先嗇宮站全裸露出雙峰，將該照片上傳BeautyCLUB網站後奪下第一名。（圖／ETtoday新聞雲）

▲▼裸女捷運。（圖／ETtoday新聞雲）

當時士林地檢署將網站負責人華男及提供獎品者以及拍攝裸照的5名男女依妨害風化罪嫌送辦。士林地檢署檢察官根據大法官617號解釋，認為女模並沒有做出引起他人性慾、性挑逗的動作，只是單純露點，不算猥褻；且該網路論壇必須繳費、設密碼才能進入，不是公開網站，將華男及女模共5名男女均不起訴。

獨／買BMW百萬重機挨轟「祖傳三貸」　小鮮肉「一關鍵」打臉酸民

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！60歲科技董座判決結果出爐

亂飛直昇機恐坐牢！貨運董座300萬入手　秒變「跑趟司機」法官大驚

兩大明星商品人氣爆棚

ET快訊
台灣「鮭魚之亂」登上國際　《衛報》報導內容曝
新店重大車禍　對撞零件噴飛1死1命危
賓士撞死22歲女兒肇逃　父崩潰：遇到2次...上次是我爸爸
快訊／壽司郎訂位APP瘋狂旋轉　畫面停在「讀取中」鮭魚無法訂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園萬壽路騎車互撞3人慘摔　女急救3天仍不治、男大生5萬交保

看護前腳剛走！66歲翁闖病房脫9旬老婦尿布猥褻...檢方起訴

3煞大街斷人手掌放水流！警撒天網40分鐘抓人　無奈斷肢找不回

桃機滑行跑道工程崩塌活埋3工人慘死　包商認錯各賠900萬緩起訴

起底超淫黑歷史！PO前女友裸照還酸不缺笨女孩　變態大叔身份曝　

賓士撞死22歲女肇逃　父崩潰：這輩子遇到2次，上次是我爸爸...

新竹透天別墅突起無名火！屋主「求生欲破表…」　2F跳窗逃生

收整包牛皮紙袋黑錢！屏東刑警隊長正面照曝　廉政官當場逮捕

22歲鐵飯碗男KTV等包廂　花1秒做這壞事...從此頭抱著燒

新店重大車禍！2機車騎士路口對撞　零件噴飛1死1命危

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

桃園萬壽路騎車互撞3人慘摔　女急救3天仍不治、男大生5萬交保

看護前腳剛走！66歲翁闖病房脫9旬老婦尿布猥褻...檢方起訴

3煞大街斷人手掌放水流！警撒天網40分鐘抓人　無奈斷肢找不回

桃機滑行跑道工程崩塌活埋3工人慘死　包商認錯各賠900萬緩起訴

起底超淫黑歷史！PO前女友裸照還酸不缺笨女孩　變態大叔身份曝　

賓士撞死22歲女肇逃　父崩潰：這輩子遇到2次，上次是我爸爸...

新竹透天別墅突起無名火！屋主「求生欲破表…」　2F跳窗逃生

收整包牛皮紙袋黑錢！屏東刑警隊長正面照曝　廉政官當場逮捕

22歲鐵飯碗男KTV等包廂　花1秒做這壞事...從此頭抱著燒

新店重大車禍！2機車騎士路口對撞　零件噴飛1死1命危

這一次王威晨不忍了！拉傷有感被電到　「撐下去對球隊是傷害」

奧鮭爽炫空盤！「白飯疊成山」燦笑比YA　千人怒炸：浪費很得意？

杜家明本季首安、首打點　4局中信3比1味全

桃園萬壽路騎車互撞3人慘摔　女急救3天仍不治、男大生5萬交保

交往堅持不上床！　簡嫚書卻慘被「說謊渣男」騙婚

歐巴馬籲「終結仇視亞裔」　再提立法管制槍枝

台灣「鮭魚之亂」登上國際　《衛報》：官員敦促不要輕易改名鮭魚

首批AZ疫苗開打倒數！今完成封緘「放行畫面曝光」

曾之喬穿搭功力受國際肯定！「中性、OL風」美照連發揭曉新身份

侮辱當創意！提議東奧「渡邊直美扮豬」名導閃辭…網敲碗男神回歸

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

快訊／屏東刑警隊長索賄！廉政署當場抓包

林森北路手榴彈炸裂　路人驚嚇狂奔

快訊／武界壩異常放水奪4命！台電蘇姓員工遭起訴

富少撞死人喊「受打擊」！躲記者竟諷：可憐了

即／高雄林園情殺　窗外驚見血瀑布

遊覽車自撞6死4大疑點　煞車痕47米！駕駛：踩嘸剎車

即／開賓士撞死22歲女肇逃！　台中駕駛到案了

快訊／台中西屯爆砍人！　1男遭當街「砍斷右手掌」

台中孤獨死陳屍1個月　命案清理師善後櫃子搖動

出遊前里長說出這段話　回程竟真的發生6死車禍

警聞九層塔香看不見鹽酥雞　中市破1.6億大麻農場

台中賓士撞翻貨車1死1傷！女乘客噴飛亡　駕駛棄車逃

更多熱門

相關新聞

白肌妹露臉不雅片瘋傳！本尊現身曝真相

白肌妹露臉不雅片瘋傳！本尊現身曝真相

大連正妹舒揚今年20多歲，去年11月，從朋友處得知，自己大尺度影片在網路廣泛流傳，這讓她懊悔、憤怒和絕望。舒揚把矛頭指向了前男友鄒鵬，她控訴，「遭到男方威脅才拍下影片的，並被擴散到網上。」對於前女友的說法，鄒鵬予以否認。

搶發2千萬疫情財　2口罩國家隊15人起訴

搶發2千萬疫情財　2口罩國家隊15人起訴

獨／擋風玻璃全碎！北捷維修列車碰牆

獨／擋風玻璃全碎！北捷維修列車碰牆

東區地下街結束營業！北捷回應了

東區地下街結束營業！北捷回應了

5天內被恐嚇3次　北捷怒了！

5天內被恐嚇3次　北捷怒了！

關鍵字：

北捷正妹起訴裸照捷運比賽

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

小嫻刮傷金剛車子起爭執！

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面