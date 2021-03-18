起底超淫黑歷史！PO前女友裸照還酸不缺笨女孩　變態大叔身份曝　

▲網路論壇「Beauty CLUB」2014年舉辦裸拍比賽，模特兒於蘆洲線捷運先嗇宮站忘我拍攝差點吃上官司。（圖／ETtoday新聞雲）

記者黃宥寧／台北報導

2014年網路瘋一時的裸拍族攻入北運案，經查竟是知名裸拍網站BeautyCLUB所舉辦「大眾運輸系統裸拍比賽」。身材姣好正妹坐北捷車廂內等處拍攝。士檢認為女模沒有做出引起他人性慾不算猥褻，業者華顥洲及女模不起訴，但華男與女友分手後竟將照片貼在個人Twitter，女方發現怒告。最後以30萬和解，士林地院依散布猥褻影像罪，判華男2月徒刑、緩刑2年。

46歲的華男在推特（Twitter）自介「色色變態大叔」，時不時會約小模外拍，其中一名曾與他交往的小湘（化名），在2人相好時，讓華男拍13張下體裸露、姿勢撩人的照片，不料雙方分手後，華男竟將照片PO上推特，並留言嘲諷「世間永不缺笨女孩」，他遭逮時一度否認犯罪。

▼華男自嘲自己是一個色色的變態大叔並表示就是popo色色作品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

華男與小湘交往期間，也拍下多張尺度極大的照片，2人分手後，小湘要求刪除照片，但華男竟於2019年10月至2020年4月間，13次PO出小湘的裸露照，不僅害小湘全身上下被看光，還在照片旁加註「來點不一樣的M字腿情慾風」、「笨不要緊，但要知道自己哪裡笨」、「色…色…色…攝影師，這就是我」，讓小湘氣得提告，檢方依散布猥褻物等罪起訴；士林地院考量華男認罪、已與小湘和解，判他2月徒刑、得易科罰金6萬元、緩刑2年。

經查發現2014年造成極大轟動的北捷裸拍案，就是因華男在BeautyCLUB推出「大眾運輸系統裸拍比賽」，並且該網站沒有申請帳號通通點進不去，要成功申請就是必須PO上自己的作品。當初引起極大討論度就是在蘆洲線捷運先嗇宮僅穿一件長版牛仔襯衫，拍下三點全露裸照，該照片當初更獲得會員好評，奪下第一。

▼女模北捷新莊線先嗇宮站全裸露出雙峰，將該照片上傳BeautyCLUB網站後奪下第一名。（圖／ETtoday新聞雲）

當時士林地檢署將網站負責人華男及提供獎品者以及拍攝裸照的5名男女依妨害風化罪嫌送辦。士林地檢署檢察官根據大法官617號解釋，認為女模並沒有做出引起他人性慾、性挑逗的動作，只是單純露點，不算猥褻；且該網路論壇必須繳費、設密碼才能進入，不是公開網站，將華男及女模共5名男女均不起訴。

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