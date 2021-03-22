APP實測領北捷免費中衛口罩　系統不穩...20分鐘手機仍是白畫面





▲北捷慶祝通車25周年紀念，與口罩國家隊「CSD中衛」推出捷運路線紀念口罩。（圖／北捷提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運與國家隊「CSD中衛」合作，獨家免費贈送25萬枚慶生紀念款口罩，並於22日上午10時起於透過北捷APP限量索取，然而一下湧入大量人潮，導致系統不穩，使北捷臉書底下出現許多網友批評聲浪。記者實測2台手機，1台等了近20分鐘仍無法進入畫面，但另1台等了約莫15分鐘後，成功領取，顯見其實還有名額，只是系統不穩。

台北捷運通車25周年，與「CSD中衛」合作，獨家免費贈送25萬枚慶生紀念款口罩，採路網四通八達時尚設計，有棕、紅、綠、橘、藍、黃6種款式。

北捷表示，22日10時起，民眾可透過「台北捷運Go」APP以電子兌換券限量索取，每位會員限換3枚，6款共25萬枚，民眾只要在22日於「台北捷運Go」活動頁面索取1張電子兌換券（可兌換3枚），並選定欲兌換車站，就能完成索取口罩兌換券，接著於28日於12個車站免費兌換。

不過，到了22日上午10時，「台北捷運Go」APP湧入大批會員搶拿口罩，瞬間造成系統不穩等狀況，一直跑出「主機無法回應，10秒後自動重啟」等文字，讓不少網友氣到跑去臉書痛批「所以現在是怎麼樣？」、「哭哭 完全當機耶」、「大當機」、「APP沒有辦法登入」、「已經當一個小時都進不去了」。

對此，北捷回應，目前台北捷運GO APP發放口罩兌換券功能正常，因瞬間湧入大量會員索取，因此等候時間稍久，目前加速處理中。

記者實測2台手機，1台手機等了近20分鐘仍在白畫面，另1台手機則等候了約莫15分鐘後，才能選定領取車站，並成功索取電子兌換券，顯見其實還有口罩名額，只是系統不穩

▼北捷25周年口罩電子兌換券畫面無法顯示。（圖／記者袁茵攝）

▼另一台手機則成功領取到北捷25周年口罩電子兌換券。（圖／記者袁茵截圖翻攝）

