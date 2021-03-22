冷氣團突襲低溫僅10°C！　雙北一夜爆「9人猝死」

▲北台灣氣溫驟降，光是雙北地區一夜就有9人猝死。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／整理報導

受到鋒面通過、大陸冷氣團南下影響，今（22日）清晨中部以北、東北部溫度明顯驟降，下探至10-11度且有降雨情形，明顯濕冷！據統計，雙北地區自昨晚8時至今上午11時，已有9人猝死。對此，《ETtoday新聞雲》為您整理北台灣地區，因氣溫驟降引發的猝死案件數，籲請民眾多加注意保暖，以防意外發生。

台北市：5人

台北市消防局指出，昨晚至今上午11時許，共接獲6起OHCA案，其中1人送醫救治中，另外5人則為家屬放棄急救，未送醫，平均年紀超過85歲。

新北市：4人

新北市消防局表示，昨晚8時至今上午8時，共接獲5起OHCA案，其中僅1人被救回，另外4人則搶救不治，平均年紀超過63歲。

基隆市：0人

基隆市消防局表示，昨晚至今中午12時，無接獲疑似低溫OHCA案件。

桃園市：0人

桃園市消防局指出，昨晚至今上午11時許，經查詢並無疑似低溫OHCA案件。

新竹縣市：0人

新竹縣消防局表示，昨晚至今接獲2起OHCA案，無法確認是否與氣溫降低相關，亦無法判斷是否為猝死案件。

新竹市消防局指出，昨晚至今並無接獲疑似低溫OHCA案件。

苗栗縣：1人

苗栗縣消防局指出，昨晚至今僅接獲1起OHCA案，經送醫搶救後宣告不治。

宜蘭縣：0人

宜蘭縣衛生局表示，昨晚至今中午，宜蘭縣無天冷猝死案件。

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