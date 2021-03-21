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社會 社會焦點 保障人權

對尬影片曝！BMW狂打方向燈　賓士緊咬前車「不給插」…網酸：幼稚

記者陳羿妏／綜合報導

開車行駛期間，若遇到一旁車輛打方向燈，代表車輛欲插進車道內，但並非每位車主都會禮讓對方。日前網路上流傳一段影片，一輛黑色BMW行駛國道匝道時，想從右側插入左側車道，卻遭後方賓士阻饒，僵持40秒後終於成功插進車道，怎料賓士車卻疑似不滿，反想超越BMW，2台車就這樣一路併行至下個匝道才分開，畫面曝光後，引發網友討論。

▲▼BMW狂打方向燈，賓士緊咬前車不讓插隊，2車僵持近40秒。（圖／翻攝臉書粉專「八卦村－行車紀錄氣影片上傳中心」）

▲BMW狂打方向燈，賓士緊咬前車不讓插隊，2車僵持近40秒。（圖／翻攝臉書粉專「八卦村－行車紀錄氣影片上傳中心」，下同）

日前臉書粉專「八卦村－行車紀錄氣影片上傳中心」PO出一段由後方車輛拍攝的行車紀錄器影片，從畫面中可以看到，黑色BMW與銀色賓士車輛似乎在暗中較勁，影片開頭時BMW一直行駛於右側車道，打著方向燈，試圖切入左側車道，不過，賓士車輛見狀似乎不願放慢車速，一路緊跟著前車，以防BMW插進，2車僵持近40秒後，BMW才終於插入左側車道。

然而，賓士疑不甘心前方被BMW插進，便駛離原本車道，跨越槽化線，與BMW一路併行至下個匝道，隨後BMW便跨越槽化線駛離，2車總算分開未再繼續較勁，而賓士駕駛還拉下車窗往窗外看，疑不滿對方作為。

▲▼BMW狂打方向燈，賓士緊咬前車不讓插隊，2車僵持近40秒。（圖／翻攝臉書粉專「八卦村－行車紀錄氣影片上傳中心」）
▲BMW索性駛離，才與賓士分開。

對此，影片曝光後，網友紛紛表示「BMW都已打燈要切入，賓士原離那麼遠，還是不給入。這種駕駛人xxoo」、「兩個都很堅持，不過我覺得銀色（賓士）該讓。黑車（BMW）早早已打燈，匯入車道也到盡頭了，而且車身比銀車（賓士）車頭前、銀車（賓士）是後來加速貼上來的」、「幼稚園程度的開車觀念」、「這有什麼好不讓的，又不是插隊，交會路口本來就拉鍊式行車是最順暢的」、「槽化線違規，兩台都罰好罰滿」、「交織會車是普通常識，本來一開始就該讓旁車依序交叉匯入。這小事也要爭，根本幼稚的駕駛行為。」

另外，據了解，若車輛跨越槽化線，駕駛將被依《道路交通管理處罰條例》，處新台幣600元以上、1200元以下的罰鍰。

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